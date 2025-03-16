7年拚出新高度 光興閣掌中劇團連2年榮獲Taiwan Top大獎

光興閣掌中劇團連續兩年獲得TAIWAN TOP演藝團隊殊榮，縣府派員前往團長林宏憲（左）住家張貼紅榜，增添光彩。（圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕布袋戲，也能玩出新高度！在國家文化藝術基金會最新公布的「TAIWAN TOP演藝團隊」名單中，彰化縣「光興閣掌中劇團」再次脫穎而出，連續兩年獲此殊榮，展現了64年歷史傳承下的深厚底蘊與創新活力，讓人讚嘆。

林宏憲（左）讓布袋戲不只是布袋戲，玩出新高度，在國際表演舞台上，讓外國人看見台灣的瑰寶。（圖縣府提供

光興閣劇團前身為「鄭武雄金光布袋戲」，1961年由「笑料大師」林啟東（藝名鄭武雄）創立，傳承至今已逾一甲子。1998年，第二代團長林宏憲（藝名鄭成龍）接棒，將傳統布袋戲融入現代元素，屢獲國內外肯定。光興閣成立初期，正值台灣內台戲盛行，曾創下連續售票演出4個月的紀錄，成為當時劇場界的佳話。

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光興閣掌中劇團運用科技思維，將傳統戲劇結合現代劇場，吸引更多年輕人認識金光布袋戲。（圖縣府提供）

53歲的林宏憲從小耳濡目染，雖曾投身資訊管理工作，卻於7年前辭去高薪職位，回家接掌家業，並攻讀民俗藝術研究所，推動布袋戲創新發展。他積極運用新媒體推廣布袋戲文化，與台語網紅合作製作趣味短影音，讓台語文化以多元形式走入年輕世代。

林宏憲表示，父親留下的3000多集珍貴劇本及6000多小時歷史錄音，成為光興閣創作的重要基石。他也運用科技思維，將傳統戲劇結合現代劇場，吸引更多年輕人認識金光布袋戲。

布袋戲融入聲光科技，視覺震撼力讓人讚賞。（圖縣府提供）

2023年，光興閣以《大俠百草翁前傳》奪下第34屆傳藝金曲獎「年度評審團獎」，並赴匈牙利國際偶戲節，讓台灣掌中藝術登上國際舞台。劇團更推出《鬼谷-第零部》、《金光飛樂二部曲-穿越多重宇宙》等新作，突破傳統框架，去年，光興閣成為彰化縣第一個獲得「TAIWAN TOP」演藝團隊。

今年再獲殊榮，彰化縣長王惠美特別祝賀，並由文化局前往林宏憲團長家中，張貼「光承掌劇 興傳藝華」紅榜，期盼劇團持續在國際舞台發光。

林宏憲感念父母辛勞，讓光興閣成為國內少數擁有內台戲經驗的劇團，這份文化護城河，助力光興閣連續兩年獲選。他也呼籲觀眾支持布袋戲文化，「布袋戲是台灣人的寶，值得珍惜與欣賞。」

光興閣掌中劇團跨越一甲子的歷史風雨，讓布袋戲不再只是掌中偶的操控，更是台灣珍貴文化的承載者與創新者。他們的故事，值得繼續被說下去。

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