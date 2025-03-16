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彰化兒童節3大活動登場 限額報名快搶

2025/03/16 16:48

大開劇團及豆子劇團是去年民眾回饋推薦的演出團隊，今年縣府特別邀請劇團前來彰化縣演出。（圖縣府提供）大開劇團及豆子劇團是去年民眾回饋推薦的演出團隊，今年縣府特別邀請劇團前來彰化縣演出。（圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕兒童節快到了！彰化縣政府為了讓孩子們過個難忘的節日，推出3大系列精采活動，不只有親子劇場巡演、寶寶運動會，還有親職講座，讓家長和孩子們一同成長、歡樂滿滿。

每年備受孩子們期待的「親子劇場」鄉鎮巡演，今年縣府特別邀請7個國內知名劇團，包括即將成真火舞團、蘋果劇團、萍蓬草劇團、風神寶寶兒童劇團、大開劇團、豆子劇團及光興閣掌中劇團。其中，大開劇團及豆子劇團是去年民眾回饋推薦的演出團隊，今年縣府特別邀請劇團前來彰化縣演出。

今年兒童節彰化推出系列大活動，就是要讓小朋友在家長的陪伴下共度歡樂的親子時光。（圖縣府提供）今年兒童節彰化推出系列大活動，就是要讓小朋友在家長的陪伴下共度歡樂的親子時光。（圖縣府提供）

今年巡演將於3月22日至4月19日期間，每個週末及假日在彰化8大生活圈輪番登場，巡演地點涵蓋永靖、田中、伸港、鹿港、北斗、溪湖、彰化及大城等鄉鎮市。

重頭戲「2025兒童星際派對」將於3月30日在彰化縣立體育館登場，活動設計超人寶寶運動會、親子手作、趣味闖關及摸彩等精采內容。其中，超人寶寶運動會分為「超人迷你寶趣爬行」（7個月至1歲2個月）、「超人小寶大力士」（1歲3個月至未滿4歲）及「超人兒童滾滾球」（4歲至未滿7歲）3個年齡層，限彰化縣設籍兒童參加，報名將於3月19日上午9點於社會處官網開放，每項活動限額200組，額滿為止。

親子手作活動「小小太空人換裝趣」則邀請5歲至未滿9歲的孩童參與，需攜帶2項二手玩具，兌換太空材料包，數量有限，報名同樣於3月19日開放。完成6個闖關活動的小朋友，還能兌換專屬闖關禮，並參加摸彩，幸運兒有機會帶回驚喜大獎。

除了孩子的活動，縣府也貼心安排親職講座，邀請專家分享育兒秘訣，幫助家長更了解孩子。4月12日二林鎮圖書館「如何透過陪伴與遊戲促進親子關係」、4月13日花壇鄉圖書館「提升孩子自我價值」、5月4日福興鄉活動中心「滑世代的情緒行為與引導技巧」、5月11日社頭鄉幼兒多功能活動中心「用對方法讀懂孩子的心」。四場講座報名時間從3月24日開始至各場次截止日止，採線上報名制，名額有限，額滿為止。

社會處提醒，更多活動詳情及報名資訊，可撥打（04）7240249或（04）7263650洽詢。

陪伴是最好的禮物！今年兒童節彰化縣安排了8場親子劇場巡演，讓家長陪伴孩子們快樂過節。（圖縣府提供）陪伴是最好的禮物！今年兒童節彰化縣安排了8場親子劇場巡演，讓家長陪伴孩子們快樂過節。（圖縣府提供）

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