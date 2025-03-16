提高台灣學術研究能見度 國圖挹注資源海外參展

國家圖書館於美傳布台灣學界研究成果與深化國際交流。（國圖提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕國家圖書館、蔣經國國際學術交流基金會、國立台灣大學出版中心近日共同參與「美國亞洲研究學會」在俄亥俄州首府哥倫布所舉辦之年會，陳列近500種台灣的出版品，在海外傳布台灣學界研究成果。國圖館長王涵青表示，國際對於台灣學研成果的需求增長，將透過與台灣漢學資源中心、台灣學術數位資源中心等單位合作讓台灣研究成果更易於取得，提高海外資源的可及性。

國家圖書館於美傳布台灣學界研究成果與深化國際交流。（國圖提供）

此次受贈的俄亥俄州立大學創立於1870年，為美國重要公立研究型大學，擁有藏書超過600萬冊，北美排名17。而此次除了將參展書圖書贈予該校，國家圖書館另捐贈台灣獲獎漫畫12種，其中包括近期獲得日本國際漫畫賞優秀獎（銀獎），由畫家左萱創作的《芭蕉的芽》。

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國家圖書館館長王涵青表示，近年來國際學者對於台灣學術研究成果的需求更加明顯，而國家圖書館除了採購紙本圖書，挹注包括哈佛大學燕京圖書館在內全球50個「台灣漢學資源中心」合作據點；同時也訂購電子書，提供包括法國語言與文化學術圖書館在內的3個海外「台灣學術數位資源中心」，其目的是讓台灣研究成果更易於取得，提高海外資源的可及性。

此次捐贈儀式由我國駐芝加哥台北經濟文化辦事處長類延峰代表將此次赴美參展的圖書贈予該校。由該校圖書館特藏與區域研究副館長Musa Wakhungu Olaka 教授及中文資料專家李國慶教授代表受贈。藉此機會盼除了行銷台灣學術成果，也將重要圖書帶到俄亥俄州，期盼加深當地對於亞洲與臺灣人文研究豐富度與多樣性的認識，並供學者利用參考。

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