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阿公店溪文學獎得獎名單出爐 明年新增「大專台文散文」獎項

2025/03/16 20:21

實踐大學應用中文學系林容暄以〈尋陽〉一文，摘下第18屆「阿公店溪文學獎」大專散文組桂冠。（林容暄提供）實踐大學應用中文學系林容暄以〈尋陽〉一文，摘下第18屆「阿公店溪文學獎」大專散文組桂冠。（林容暄提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕第18屆「阿公店溪文學獎」得獎名單今天中午出爐，實踐大學林容暄和福智高中石心順分別摘下大專、高中散文組桂冠。

岡山大專青年協會（簡稱岡大會）2007年發起舉辦「阿公店溪文學獎」，為全台少數由地方單一社團舉辦的文學盛事，其中，為鼓勵兒童、青少年從小培養文學愛好設置的「國小台語童詩」、「國小客語童詩」，為全台首創的文學獎項。

阿公店溪文學獎、打狗鳳邑文學獎和高雄青年文學獎，是高雄3大文學獎項，尤以阿公店溪文學獎參賽年齡向下延伸，從國小到大專，深具人文關懷與對土地感情的連結，寫作範圍也由原先僅在阿公店溪，逐漸擴展到二仁溪及高屏溪流域。

阿公店溪文學獎總顧問蔡文章表示，目前全台15所大學設有台文系所，為鼓勵年輕學子以台文創作，明年阿公店溪文學獎將新增大專台文散文獎項。

　他說，今年文學獎共收到441件參賽作品，各組經初審選出174件進入複審，作品皆有一定水準，評審包括張清榮、李漢偉、吳勝雄、李宗定、余昭玟、阮美慧、蔡錦德、蘇福男、黃漢龍、黃瑞田、顏妙容、鄭清和、張玉萍、鄭炯明、王建國、黃山高、鍾怡彥和邱淑華等人。

評審結果，實踐大學應用中文學系林容暄以〈尋陽〉一文，摘下大專散文組桂冠，福智高中石心順以〈相信長大後，這些都只會是小事〉一文，拿下散文組第1名。

各組前3名得獎名單如下︰

●大專散文組－第1名實踐大學林容暄〈尋陽〉、第2名高雄科技大學楊宸〈半屏山麓〉、第3名台東大學黃明祺〈甘苦油人〉。

●高中散文組－第1名福智高中石心順〈相信長大後，這些都只會是小事〉、第2名高雄中學黃宥華〈消失的影像〉、第3名高雄高工王嘉銘〈青春的滋味〉。

●國中散文組－第1名楠梓國中吳郁欣〈竹籬笆內外〉、第2名福山國中謝沛妍〈青春是時間躍動的音符〉、第3名前峰國中林恆瑄〈走進高雄總圖〉。

●國小散文組－第1名彌陀國小王庭恩〈我的媽媽〉、第2名蚵寮國小何忻紜〈戀戀蚵子寮〉、第3名楠陽國小蘇椲翔〈石板路上〉。

●台語童詩組－第1名茄萣國小史旻諭〈舊相片〉、第2名砂崙國小郭瑀臻〈阿媽的ê背影〉、第3名楠陽國小劉冠麟〈暗光鳥〉。

●客語童詩組－第1名美濃國小邱緗綺〈客家〉、第2名福安國小鍾綵綾〈珍惜時間〉、第3名福安國小吳詠竹〈魚仔〉。

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