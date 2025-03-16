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知名本土畫家力挺宜蘭家扶 舉辦公益畫展為弱勢兒創造希望

2025/03/16 20:25

楊年發公益畫展獲得各界響應與肯定。（圖由宜蘭家扶提供）楊年發公益畫展獲得各界響應與肯定。（圖由宜蘭家扶提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭家扶中心獲知名本土畫家楊年發力挺，在宜蘭市蘭燈空間舉辦「藝起相挺 傳愛家扶」公益畫展，現場展出的20幅作品開放認購，6成所得將捐給宜蘭家扶，盼為弱勢兒童創造更多的希望。

知名本土畫家楊年發（左2）展出的20幅作品開放認購，6成所得捐給宜蘭家扶中心。（圖由宜蘭家扶提供）知名本土畫家楊年發（左2）展出的20幅作品開放認購，6成所得捐給宜蘭家扶中心。（圖由宜蘭家扶提供）

楊年發出身台中大甲，擅長油畫與水彩畫，他的作品聚焦於台灣社會、農業生活、本土風景，充滿濃厚情感與人道主義色彩，2015年曾受前縣長劉守成邀請，到宜蘭縣政府參展，隨後在宜蘭成立畫室，至今深耕10年，陸續創作宜蘭車站、龜山島賞鯨、南方澳碼頭等知名景點畫作。

[3]

楊年發公益畫展展出的20幅作品，均為近幾年的創作，蘊含對台灣土地深厚情感及社會現狀的關懷，將藝術、生活、人生聯結展現出來，售出的6成所得指定給宜蘭家扶，讓接受扶助孩子獲得更好的教育，藉此力爭上游。活動前昨開幕後，已有善心人士認購畫作響應公益。

宜蘭家扶主任陳錫平說，這場畫展不僅是藝術饗宴，更是公益行動，感謝楊年發先生帶來正向能量與關懷，也歡迎各界踴躍認購，力助弱勢家庭與兒童。活動展期即日起到30日，展場開放自由參觀，宜蘭家扶希望大家用畫作傳遞希望給需要幫助的孩子。

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