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罹患帕金森氏症悟人生 程延平「20年磨一展」3/21別開生面

2025/03/17 11:25

全人實驗中學創辦人程延平將在3月21日、22日於陽明山竹子湖舉辦一場別開生面的展覽，展示多幅長達14.4公尺的巨幅大山水畫系列新作，以及音樂聆賞、茶席、跨界對談講座。（主辦單位提供）全人實驗中學創辦人程延平將在3月21日、22日於陽明山竹子湖舉辦一場別開生面的展覽，展示多幅長達14.4公尺的巨幅大山水畫系列新作，以及音樂聆賞、茶席、跨界對談講座。（主辦單位提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕全人實驗中學創辦人程延平20年前遷居陽明山，幾乎消失在公眾眼前，他5年前罹患帕金森症後，面對生命急迫感，因而日以繼夜地投入繪畫、園藝與書寫。他將在3月21日、22日於陽明山竹子湖舉辦一場別開生面的展覽，展示多幅長達14.4公尺的巨幅大山水畫系列新作，以及音樂聆賞、茶席、跨界對談講座，歡迎各界朋友前往參觀。

全人實驗中學創辦人程延平將在3月21日、22日於陽明山竹子湖舉辦一場別開生面的展覽，展示多幅長達14.4公尺的巨幅大山水畫系列新作，以及音樂聆賞、茶席、跨界對談講座。（主辦單位提供）全人實驗中學創辦人程延平將在3月21日、22日於陽明山竹子湖舉辦一場別開生面的展覽，展示多幅長達14.4公尺的巨幅大山水畫系列新作，以及音樂聆賞、茶席、跨界對談講座。（主辦單位提供）

程延平出生於1951年，畢業自國立藝專美術科國畫組，曾師承李仲生，像是知名的「華陶窯」、「食養山房」等名稱書法字體，全是出自他手。他除了是藝術家，也是園藝家、茶藝家，更是台灣教育改革者，在1995年創辦的全人實驗中學，是華人社會第一所反體制的實驗中學，程延平擔任首任校長，學生稱他「老鬍子」，外界則稱呼他「校長」。

這場名為「程延平的工作室報告―美學創作及全人教育的思考」的展覽，3月21至22日將在陽明山竹子湖舉辦，這並非一場傳統的畫展，也不是一場音樂會，而是一場跨越生命與創作的展演事件，是一位藝術家、教育家與生命實踐者，對過去幾十年生活的深刻總結與反思，將帶領觀眾走進一段關於生命、藝術與教育的動人旅程。

程延平表示，他大約在20年前遷居陽明山，潛心創作、體驗生活，5年前被診斷出罹患帕金森症。面對生命的急迫感，他寫下遺囑，捐贈大體，並寫下「老來方知把命拼」的條幅，決定在有限的時間內完成一生的願望，開始日以繼夜地投入繪畫、園藝與書寫。這三樣事物是他一生中最熱愛且自認有能力完成的事。

此次展演將首度展出程延平近年的創作、令人震撼的磅礡大山水畫系列，像是繁花青山圖作品，長達14.4公尺讓人一眼看不到盡頭，適合走走停停彷彿遊山玩水般地「游觀」。這些作品不僅展現程延平對自然的深刻觀察，更融入了音樂的節奏與韻律。

園藝也是程延平生命中另一重要的部分，他從園藝中體悟到「道法自然」的真諦，並將這種感悟融入繪畫中。展覽中的「風竹」與「雨荷」系列，正是他對自然之美的深刻詮釋。

程延平的展覽將展示他對教育的深刻反思，並透過影像與文字，呈現全人實驗中學的教育理念與實踐成果。古物收藏也是展覽的一大亮點，他收藏了百餘件古物，並決定將這些古物捐贈給重視漢文化的機構，讓更多人能夠接觸與學習漢文化。

這場展覽不僅是藝術家個人生命的總結，更是對社會與時代的回應。程延平通過藝術、教育與文化展現了生命的無限可能。提醒觀者生命的意義不在於長短，而在於如何活出自我，為世界帶來改變。

這場展覽將於2025年3月21日至3月22日在陽明山湖田區民活動中心舉行，屆時將舉辦須事前報名的座談會，邀請方識欽醫師、成虹飛教授、李崇建老師與許雨仁畫家與程延平對談。這場座談會將以生活美學、藝術創作與全人教育為三大主題。歡迎各界朋友前來參觀，一同感受這場跨越生命與創作的藝術盛宴。

展覽資訊：

名稱：程延平的工作室報告―美學創作及全人教育的思考

時間：2025年3月21日至3月22日 10:30-17:30

座談會時間:14:00（需報名）

地點：陽明山竹子湖/湖田區民活動中心（台北市北投區竹子湖路57-7號）

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