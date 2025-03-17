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劉世芳提「ㄧ仙五厘」 真有「ㄧ仙」（一分）紙幣

2025/03/17 14:07

內政部長劉世芳在「人民是頭家」桃園場宣講時，兩度提到「一仙五厘」，即「一分五厘」，引起不少年輕人對關注。（圖擷自網路）內政部長劉世芳在「人民是頭家」桃園場宣講時，兩度提到「一仙五厘」，即「一分五厘」，引起不少年輕人對關注。（圖擷自網路）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「人民是頭家」政策宣講桃園場用台語講了2次「一仙五厘」，引起網友關注，有人好奇的問「台幣曾有一分的銅板？」，原來政府真的發行過「一分」紙鈔，南投縣文化資產學會理事長梁志忠即收藏有「一分」紙鈔，發行日期是民國43，網路拍賣還有民國38年發行的，是當時最小的幣值。

內政部長劉世芳昨日在「人民是頭家」桃園場政策宣講會中強調，立法院編的「一仙五厘」（一分五厘）的預算，是納稅人24小時吃頭路所納的，所以部會編的預算也要針對需求來編，至於國安預算關係到每位納稅人，關係代代子孫的安全，那麼重要的預算，立委「一仙五厘」都不能刪。

南投縣文化資產學會理事長梁志忠收藏的「一分」紙鈔。（梁志忠提供）南投縣文化資產學會理事長梁志忠收藏的「一分」紙鈔。（梁志忠提供）

劉世芳宣講的內容言之有物、鏗鏘有力，很多網友稱讚她的台語厲害，更討論起「一仙五厘」，有網友說「一仙五厘」是「一分五厘」指非常少的錢，有人即進一步詢問「政府真有發行這種錢幣過？」。

梁志忠還有收藏「五分」的紙鈔，是民國38年發行的紙鈔。（梁志忠提供）梁志忠還有收藏「五分」的紙鈔，是民國38年發行的紙鈔。（梁志忠提供）

南投縣文化資產學會理事長梁志忠表示，國民黨政府來台後，曾經把舊台幣換成新台幣，後來新台幣發行後，出過「一分」（一仙）的紙鈔，他收藏的是民國43年發行的紙鈔，但是網路有人販售民國38年印行的紙鈔，據報導是當時最小的幣值，當時政府雇員的月薪是台幣50元，委任八級公務員則為100元，而台灣俗諺還有「一分錢一分貨」，一分錢應該還是有其價值。

另外還有收藏「五分」的紙鈔，是民國38年發行的，幣值是一分錢的5倍。不管一分或五分紙鈔，每張紙鈔都要加註「每十分兑一角」。

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