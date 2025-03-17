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陶藝家陳金旺《犀旺邸家》 犀牛創作映照青年對家的追尋

2025/03/17 14:15

陶藝家陳金旺與其作品。（陳金旺提供）陶藝家陳金旺與其作品。（陳金旺提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區陶藝家陳金旺，在鉅虹建設美學館舉辦《犀旺邸家》個展，展期自即日起至6月30日止。透過仿青銅新作犀牛穩健踏實的姿態與力量，詮釋民眾對安居的嚮往與堅持，也深刻映照出年輕世代在低收入、高房價時代，對「家」的渴望與追尋。

《犀旺》系列作品是陳金旺的創作符號，他以手擠坯技法塑造犀牛形態，使每一件作品都具有獨一無二的觸感與生命力。

第三代《犀旺》作品更融入青銅器雷雲紋，以他的故鄉大肚山紅土為銹鐵基底，運用青銅化妝土與青銅釉，呈現出歷史與現代交融的視覺張力。

長期推動美學藝術的鉅虹建設美學館，2025首檔展覽「犀旺邸家」，邀請陳金旺展出，聚焦於家的意義。

陳金旺說，台灣房價雖微幅修正，卻仍令多數青年難以承擔購屋負擔的時代背景下，他透過泥塑犀牛，傳遞對家的渴望與堅持。以犀牛穩重的步伐象徵穩固的根基，反映當代青年即便面對現實困境，仍不斷追尋理想居所的夢想與決心。

「家，不只是擁有一個空間，而是心靈的寄託與歸屬。正如犀牛一步步踏實前行，當代青年對家的追尋，也是一種堅定而不懈的努力。」

陳金旺希望透過這次展覽，讓觀者在欣賞作品的同時，也能思考家的價值與意義。盼帶領觀衆一同走進《犀旺邸家》，欣賞各種造型犀牛，體驗陶藝與生活交織的深刻對話。

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