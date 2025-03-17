從特優到雙金！大村合唱團受邀國慶大會領唱國歌

彰化大村國小成軍至今，日益壯大，合唱團分為A、B兩團，團員橫跨二至六年級。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕從全國特優到國際雙金，再到總統府的肯定，彰化縣大村國小合唱團用實力詮釋著熱情與堅持，為彰化更為台灣奏出一曲又一曲動人的樂章！校方最近接獲總統府的電話，邀約合唱團擔任今年10月國慶大會上國歌領唱團隊，38位孩子將再度用天籟之聲征服人心，唱出彰化囝仔的驕傲。

上週五（14日）該校合唱團代表彰化縣參加今年全國學生音樂比賽國小組同聲合唱，勇奪全國特優殊榮，為家鄉再添榮耀。

請繼續往下閱讀...

彰化縣大村國小合唱團代表彰化縣參加今年全國學生音樂比賽國小組同聲合唱，勇奪全國特優殊榮，為家鄉再添榮耀。（縣府提供）

事實上，大村國小合唱團一路走來，成績亮眼。早在前（2023）年7月，合唱團便在波蘭克拉克夫國際合唱大賽中，以實力奪得流行爵士兒少組金獎，並一舉拿下大會最高榮譽雙金殊榮，為台灣爭光。同年，他們也受邀於彰化建縣300年慶典獻唱，展現在地文化自信。去（2024）年更登上和碩集團尾牙舞台，與偶像團體蘇打綠同台演出，去年11月，再度於彰化縣音樂比賽中勇奪同聲合唱特優第一名及客語合唱第一名，雙冠王頭銜實至名歸，順利取得全國賽入場券。

全國學生音樂比賽向來是合唱界的一大盛事，國小組同聲合唱更被視為最具挑戰性的賽事之一，集結全台各縣市菁英隊伍，分為北、中、南三區展開激戰。今年大村國小合唱團以38位小選手組隊參賽，歷經無數個週日早晨的嚴格訓練，孩子們從未喊累，堅持每一次的練習只為爭取最高榮譽，正是這份堅毅與執著，為他們贏得了全國特優的肯定。

值得一提的是，今年的自選曲《飛翔》由指揮林義凱老師親自作詞、作曲，特別為大村國小合唱團量身打造。這首曲目融合了合唱團25年來的心路歷程，展現孩子們的勇氣與夢想。

彰化縣大村國小從台灣唱出國際，為彰化爭光，成為台灣的驕傲。（縣府提供）

為了在全國賽中呈現最佳狀態，老師們不僅重新編曲，更在短短兩週內訓練孩子們完美詮釋無伴奏Acappella，並由教務處老師們共同討論、修正歌詞，使歌曲更趨完整，最終在賽場上贏得滿堂彩。

2000年合唱團成軍，魏相英老師、林義凱老師共同指導，帶領孩子們用最純真的嗓音，唱出在地的文化特色。近年來，吳怡靜老師加入指導團隊，積極培訓B團，讓更多孩子快樂歌唱。如今，合唱團分為A、B兩團，團員橫跨二至六年級，日益壯大。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法