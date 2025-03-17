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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

中捷各車站滿滿正能量 「讚」、「OK」、「加油」等7種手勢化為公共藝術

2025/03/17 19:04

台中捷運松竹站比讚手勢指標。（中捷公司提供）台中捷運松竹站比讚手勢指標。（中捷公司提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓捷運與藝術結合，中捷公司今年將7種生活中常見手勢語言轉化為公共藝術，設置在各車站與旅客對話，「讚」、「OK」、「加油」等手勢裝置讓民眾在旅程中感受到滿滿的正能量，大步邁向目的地。

中捷公司表示，此次與在地年輕藝術團隊共同合作，以「多彩的台中，友善的城市」為主題，設計7種手勢符號，成為捷運站內的藝術標誌，讓捷運不僅是移動的交通工具，更是情感交流與文化傳遞的橋梁。

台中捷運水安宮站比愛心手勢指標。（中捷公司提供）台中捷運水安宮站比愛心手勢指標。（中捷公司提供）

中捷公司指出，舊社站、松竹站、四維國小站豎起大拇指的「讚」手勢，傳遞出對旅客生活中成長與每件大小事努力的鼓勵。行經文心崇德站、文心中清站、文華高中站與文心櫻花站，在地商圈活絡的氣息與經濟繁華脈動，則以「OK」手勢象徵旅客凡事合作順利及諸事圓滿。來到市政府站，一雙比出「加油」的手分別放置兩端出入口，代表市府與市民攜手打造更宜居進步的城市，為未來共同努力。

另外，水安宮站、文心森林公園站、南屯站與豐樂公園站位於文化景觀與綠意交織的區域，則是「比出愛心」的象徵；在大慶站、九張犁站、九德站與烏日站，則是指引方向的手勢，而中捷綠線起點與終點北屯總站與高鐵台中站，皆以「招手」的手勢遙相呼應，象徵對四面八方的旅人熱情迎接與溫暖送別，也彷彿給予所有旅客一個安心的大擁抱。

中捷公司總經理朱來順表示，113年中捷建置聽覺的公共藝術，如閘門模擬鳥鳴音、進離站音樂等，此次作品因感受到在人手一機的時代，著重在給予旅客最直覺的視覺感受。

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