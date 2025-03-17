台南市美術館新任董監事出爐 館長由龔卓軍接任

台南市美術館董、監事改選，由游文玫（圖左）接棒董事長，知名策展人龔卓軍任館長。（南市文化局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市美術館今天下午召開第5屆董監事會議，由台南市長黃偉哲敦聘中華民國畫廊協會秘書長游文玫擔任董事長。第5屆董事會並通過新任館長為知名策展人龔卓軍。

黃偉哲頒發聘書給11位董事、5位監事。他表示，游文玫面對文化部於原南美2館成立台南國家美術館，行政法人台南市美術館面臨轉型之際，期盼館方與市府共同合作，借用董、監事豐富的行政管理、藝術學養與行銷經驗，繼續帶領南美館面對未來挑戰。

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黃偉哲也表示，龔卓軍有豐富學養與當代藝術策展經驗，未來2年將致力推動行政法人台南市美術館發展，也希望帶領南美館與台南國家美術館順利交接2館。

未來台南市美術館將持續經營1館，並與文化局、文資處共同打造農水署嘉南管理處廳舍為新南美2館，新南美2館刻正申請文化部文資局調查研究補助，後續啟動古蹟修復調查研究及規劃設計，期待未來能再添藝術新據點，活化古蹟再利用，也期待新任館長能將台南藝術家帶上國際舞台。

台南市美術館今天下午召開第5屆董監事會議，並於會前進行合影。（南市文化局提供）

第5屆董事會成員，除了副市長葉澤山為機關代表派任，另有國立台中教育大學人文學院院長林欽賢、財團法人林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬，及「人間國寶」陳啟村藝術家為續任董事。

新任董事聘有可成教育基金會執行長林珍玫、府城人物畫會創會會長蘇奕榮、高雄科技大學文化創意產業系教授黃雅玲、成功大學創意產業設計研究所教授陳明惠、清華大學科技藝術研究所教授曾鈺涓、崑山科大視訊傳播設計系助理教授趙品灃。

在監事會組成，有機關派任法制處處長楊璿圓、主計處處長李錫東，另藝術鑑定專家葉國新留任，並新聘陳惠菊律師及台南大學視覺藝術與設計學系教授潘青林擔任監事。

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