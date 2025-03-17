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原民會出版政治受難者繪本 屏中學生《藍鵲與阿里山》獲獎

2025/03/17 20:08

原民會出版政治受難者繪本，盼藉此反思歷史及撫平傷痛，今（17）日舉辦「原住民族政治受難者口述歷史繪本改寫推廣」頒獎典禮。（原民會提供）原民會出版政治受難者繪本，盼藉此反思歷史及撫平傷痛，今（17）日舉辦「原住民族政治受難者口述歷史繪本改寫推廣」頒獎典禮。（原民會提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕原住民族委員會出版政治受難者繪本，盼藉此反思歷史及撫平傷痛，今（17）日舉辦「原住民族政治受難者口述歷史繪本改寫推廣」頒獎典禮，其中屏東高中學生吳政霖、徐愷汯、莊家睿、蘇耘賢創作了《藍鵲與阿里山teofsi’za ho psoseongana》獲得肯定。

原民會出版政治受難者繪本，屏東高中學生創作「藍鵲與阿里山」獲獎。（原民會提供）原民會出版政治受難者繪本，屏東高中學生創作「藍鵲與阿里山」獲獎。（原民會提供）

藍鵲與阿里山的繪本故事，在述說阿里山上有烏鴉和藍鵲兩種鳥類，烏鴉是統治者，造成很多階級差異，藍鵲「翁古」小時被丟石頭和排擠，努力讀書後加入烏鴉軍隊工作，但後來白鶴趕走烏鴉成統治者，卻有各種歧視、貪污及威嚇，藍鵲嘗試反抗但被鎮壓，連集會討論都被禁止，召集藍鵲反抗的翁古被捕入獄，後來時代改變了，年輕一代藍鵲和白鶴達成和解，廢除威權時代不合理的法律，也救出翁古，後來還在阿里山上豎立翁古銅像，盼留存他對抗威權的精神。

原民會出版政治受難者繪本，屏東高中學生創作「藍鵲與阿里山」獲獎。（原民會提供）原民會出版政治受難者繪本，屏東高中學生創作「藍鵲與阿里山」獲獎。（原民會提供）

原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur在繪本序中表示，1949年進入威權時期，當時政府為鞏固權力及地位，以各種公權力壓迫驅逐異議人士，其中有許多原住民族菁英人士遭迫害，為了讓社會了解這些族人的歷史經驗，為了讓現今社會大眾了解這段歷史，原民會與促進轉型正義基金會及國家人權博物館、財團法人原住民族文化事業基金會共同合作，將17部「原住民族政治受難者暨相關人士口述歷史影像」以公開徵件的方式，邀請社會大眾改編創作為繪本，接下來還會進行小說、漫畫的改編徵件。

入選繪本還包括《山花裡的色彩》、《守護星》、《忘記了？》、《爸爸的怪獸》、《藍鵲與阿里山》及《煙火村》。原民會副主委鍾興華表示，投稿者十分多元，甚至有高中生組隊參賽，可以看出轉型正義的觀念已開始深入社會大眾，入選繪本除了致贈大專院校、實驗中小學等單位外，也將公開於「alilin電子書城」免費提供大眾閱覽，後續也規劃辦理多場推廣活動，未來也將持續推動原住民族轉型正義，逐步達成撫平傷痛、族群和解的目標。

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