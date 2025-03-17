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2025文化幣最新統計數據曝 13-15歲最愛買2種書

2025/03/17 21:10

計畫通行與行政院副院長鄭麗君合作，進行一項結合音樂、閱讀的跨界任務挑戰。（文化部提供）計畫通行與行政院副院長鄭麗君合作，進行一項結合音樂、閱讀的跨界任務挑戰。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年文化幣自元旦開放領用至今，領取人數逾130萬人、領取率達63%、消費金額逾6.2億元。文化部今日公布最新統計數據，書店及出版業仍是青少年消費最多的類別，目前使用金額逾3億元，佔整體使用48%。

進一步分析，首次領用文化幣的13-15歲600點族群，使用金額達4370萬元、使用率62%，竟比16-22歲的1200點族群使用率高15%以上；而從大數據分析，13-15歲偏好在學區附近書局購買漫畫、輕小說等書籍。

此外，文化幣持續進行的獨立書店消費2點送1點加碼方案，全台有超過400家獨立書店可使用，使用金額達6000萬元，佔整體消費金額10%。為鼓勵青年朋友踴躍領用文化幣，文化部也特別邀請到行政院副院長鄭麗君，與YouTuber「計畫通行」合作，進行一項結合音樂、閱讀的跨界任務挑戰，並拍成影片。

影片中，「計畫通行」依循提示線索來到「現流冊店」，遇見在書店看書的鄭麗君，她不藏私地介紹《海之信仰．朝聖台灣離島》這本書，同時在書店的大學生也分享自己近期生活煩惱，做為「計畫通行」的音樂創作靈感。

鄭麗君特別推薦計畫通行的創作，例如〈在台灣讀書有罪〉就令她印象深刻。計畫通行也在影片中曝光個人專場訊息，「有別於串流媒體上聽到的作品，現場演出有其獨特的魅力」，歡迎青少年用文化幣購票到現場支持。

完整內容將於3月19日晚間在YouTube「計畫通行」頻道播出，詳詢文化部臉書（https://www.facebook.com/www.moc.gov.tw）。

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