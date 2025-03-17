漫步日本櫻花季的夜晚 邂逅夢幻璀璨的「竹取公主」

藝遊「竹取公主」的和風空間，欣賞燦爛的竹燈籠裝置藝術。（東武鐵道提供）



〔記者周幸叡／台北報導〕又到了國人赴日追櫻、賞櫻的季節了，東京的知名景點淺草寺，在江戶時期就是賞櫻名勝，今年打算到淺草寺及附近隅田公園一帶賞櫻的旅人，除了白天賞櫻，晚上也不要忘了到「淺草EKIMISE」的屋頂露台上，與夢幻璀璨的「竹取公主」相會！

春日到淺草賞櫻，欣賞櫻花襯東京晴空塔美景。（東武鐵道提供）

淺草EKIMISE的屋頂露台，在3月20日起至4月13日推出「雲海出現」特別活動。（東武鐵道提供）

「淺草EKIMISE」是位於觀光勝地淺草地區的大樓，樓下是東武鐵道車站及結合百貨店的購物中心，有超市、服飾店、甜點店、餐廳和各種紀念品店，7樓屋頂可免費入場觀賞晴空塔等美景。今年3月20日起至4月13日，現場推出「雲海出現」特別活動，不只可免費一覽東京晴空塔美景，還可觀看利用人工煙霧製造出雲海的情境美景，而且，在這樣的夢幻空間中，加碼使用數千個竹燈裝置藝術，打造出名為「竹取公主」（取自日本流傳千年的民間故事《竹取物語》裡的小公主名字）的和風空間藝術迎賓，身處其間，星空下宛如雲海飄湧，眼前浮現出東京晴空塔和夢幻般的竹燈森林，美不勝收。

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竹燈籠裝置藝術在夜空下更顯美麗夢幻。（東武鐵道提供）



竹節上鑽出各式圖形的洞，裝上無數的小LED燈泡，組成迷人的竹燈籠裝置藝術。（東武鐵道提供）



相傳，從日本古代的寺廟神社就有竹燈或竹神燈的記載，當時是將竹節斜切後，再把許多竹筒直立於地面點上燭火照亮。至於像這樣的現代竹燈籠作品，源於約20年前幾位年輕人的點子，他們為了解決里山的竹林大量叢生、無人整理竹林亂象，進而想到利用竹子再生，並發展成現在許多日本各地舉辦的「竹燈籠」裝置藝術。經改良後的現代燈籠，是在竹節上鑽出各式圖形花樣的洞，有被稱為「鞠燈籠」的圓球形 和「筒燈籠」的竹竿狀竹燈籠，裡面裝上無數的小LED燈泡後，再組成想要的架構形狀加以裝飾。

免費欣賞的「雲海出現」及竹燈籠裝置藝術活動，值得一訪。（東武鐵道提供）



這股竹燈籠潮流，近年不只在淺草及墨田區間的牛嶋神社、隅田川河濱步道、隅田公園等地裝飾，還擴大到東京晴空塔及北十間川河岸步道（枕橋至源森橋間）設置竹燈籠光區，竹燈籠的裝置藝術已經舉辦3年，深受當地居民的喜愛，成為當地重要的觀光文化活動，因地處於具歷史文化背景的下町風情區域，加上交通便利，也吸引大量的遊客前往觀賞。此次「雲海出現」結合現代舞台演出技術，整體更具光影震撼，值得一訪。更多相關訊息詳詢「雲海出現」活動官網。

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