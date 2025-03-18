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MOMA Tainan！ 台灣首座國家級近現代美術館定名「南國美」

2025/03/18 12:37

由台南市美術館2館無償移撥給文化部成立的「台南國家美術館」，籌備處將於3月25日掛牌。（資料照）由台南市美術館2館無償移撥給文化部成立的「台南國家美術館」，籌備處將於3月25日掛牌。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕由台南市美術館2館無償移撥給文化部成立的「台南國家美術館」，籌備處將於3月25日掛牌，文化部今（18）日宣布，將朝行政法人方向推動，成為首座「台灣近現代美術館」。未來「台南國家美術館」英文全稱「National Museum of Modern Art Tainan」，簡稱「南國美」（MOMA Tainan），既有台南市美術館1館及其新館計畫仍簡稱「南美館」。

文化部表示，在藝術界及前輩藝術家家屬多年倡議與支持下，文化部將啟動「台灣近現代美術館元年」，積極籌設台灣第1座專責近現代美術發展的國家級美術館，並由文化部藝術發展司副司長黃宏文兼任籌備處主任。

文化部藝術發展司副司長黃宏文將兼任「南國美」籌備處主任。（文化部提供）文化部藝術發展司副司長黃宏文將兼任「南國美」籌備處主任。（文化部提供）

文化部長李遠指出，國家於2018年啟動「重建台灣藝術史」工作，展開對台灣藝術文化、歷史的自我理解、詮釋工程，累積多年成果，不管是藝術界或前輩藝術家後代，都一直殷切期盼及倡議台灣應有一座國家級美術館，專責研究、蒐藏及展示前輩藝術家作品，以有系統且完整地呈現台灣藝術史發展脈絡。

為此，已有多位前輩藝術家後代以具體行動簽署意向書，願無償捐贈手中保存的珍貴作品，支持國家成立這座明確定位在「近現代」的國家級美術館；經諮詢前輩藝術家後代、策展人及學者，「南國美」未來常設展將以「近現代台灣美術1895-1960年代」作品為主要標的。

文化部也補充說明，目前國內僅有「國立台灣美術館」一座國家級美術館，定位是綜合性美術館，自1988年開館至今，已累積30餘年的豐富典藏，正面臨既有館舍空間有限問題，而「南國美」成立以後，恰可適度分攤國美館在台灣近現代美術發展相關的典藏及展覽能量。

將於25日掛牌的「南國美」籌備處，下設「3組1室」，分別是展覽組、研究典藏組、教育推廣組，以及綜規行政室，期盼於2年內完成包含近現代領域的定義及研究、場館發展規劃、典藏制度訂定等工作，並積極研議成立行政法人法制作業。

「南國美」籌備處第1年，除將先委託「南美館」進行策展，同時雙方也將積極進行點交工作，待點交完成，明年起就由籌備處正式接手「南國美」營運。文化部強調，未來「南國美」仍將持續與「南美館」合作，並與國內相關美術館舍充分交流、資源共享，共同為提升台灣美術新動能努力，創造多贏。

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