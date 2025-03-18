水水三重奏闔家同樂 2025新營藝術季3/29登場

2025新營藝術季3月29日登場，主題「水水三重奏」，有廣受親子喜愛的「故事三輪車」演出等活動。（南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕2025新營藝術季3月29日登場，主題為「水水三重奏」，有廣受親子喜愛的「故事三輪車」演出、水水市集、特選舞蹈節目，特別規畫「水音樂起舞」系列，邀請南瀛室內樂團、公館青少年、台南音樂人李竺芯等演出，活動內容豐富多元。

2025新營藝術季3月29日登場，主題「水水三重奏」，有廣受親子喜愛的「故事三輪車」演出等活動。（南市文化局提供）

新營藝術季將於新營文化中心旁綠川廊道舉辦，策展團隊「微光製造」以水循環的三態為策展概念，3月29、30日自由入場參加。新營文化中心做為在地藝文活動的核心基地，由綠川廊道與嘉南大圳串連形成都市綠帶，孕育新營獨有水滋養豐沛的藝術能量。

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策展團隊以新營為水頭，向外擴散至銀齡、親子、青少年，今年全齡參與式工作坊開放線上報名，除有秀琴歌劇團米雪老師及阮劇團鍾汶叡老師共同帶領銀齡戲劇工作坊、青少年表演藝術工作坊，策展人李尹櫻老師將首次進入新營在地小學，規畫「水水漣漪——入校工作坊」，以舞蹈啟發學童創造力。

文化局代理局長林韋旭表示，邁入第13屆的新營藝術季，一直以來都是台南溪北地區重要的藝術盛會，邀請同樣來自溪北地區的設計師周育寧操刀今年主視覺，以水為核心意象，幻化紮根於新營的藝術之路，呈現「水樹之韻、藝術共生」的精神。2025新營藝術季自3月29日至6月14日於新營文化中心綠川廊道、演藝廳及辻間創生聚落舉行，更多活動可至新營文化中心官網查詢。

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