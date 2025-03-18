台語親子音樂劇《春天佇佗位》 4/5大東文化藝術中心演出

台語親子音樂劇《春天佇佗位》，由知名台語搖滾天王朱約信（豬頭皮）領銜主演。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕由10首經典台語童謠重新編唱的《春天佇佗位》台語親子音樂劇，4月5、6日兒童節連假將於大東文化藝術中心演藝廳登台演出。

《春天佇佗位》原為詞曲創作者黃靜雅所創作的台語童謠專輯，其長年深耕與關注台灣親子陪伴和兒童教育，此次攜手「森林劇落」劇團，製作《春天佇佗位》親子音樂劇，將10首經典台語童謠重新編唱，並結合繪本，由知名台語搖滾天王朱約信（豬頭皮）領銜主演。

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台語親子音樂劇《春天佇佗位》，無論音樂、劇情或角色，都展現對台灣在地文化的珍視與傳承。（高市文化局提供）

高市文化局長王文翠表示，《春》劇不僅是親子劇，其以獨特方式推廣台語文，無論音樂、劇情或角色，都展現對台灣在地文化的珍視與傳承，期許能夠透過這部作品，讓更多孩子認識並喜愛台語文化，讓琅琅上口的台語童謠傳唱於更多家庭。

《春天佇佗位》台語親子音樂劇4月5、6日下午2點半在大東文化藝術中心演藝廳演出，售票請至https://www.opentix.life/event/1878642057927438336。

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