自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

台語親子音樂劇《春天佇佗位》 4/5大東文化藝術中心演出

2025/03/18 16:59

台語親子音樂劇《春天佇佗位》，由知名台語搖滾天王朱約信（豬頭皮）領銜主演。（高市文化局提供）台語親子音樂劇《春天佇佗位》，由知名台語搖滾天王朱約信（豬頭皮）領銜主演。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕由10首經典台語童謠重新編唱的《春天佇佗位》台語親子音樂劇，4月5、6日兒童節連假將於大東文化藝術中心演藝廳登台演出。

《春天佇佗位》原為詞曲創作者黃靜雅所創作的台語童謠專輯，其長年深耕與關注台灣親子陪伴和兒童教育，此次攜手「森林劇落」劇團，製作《春天佇佗位》親子音樂劇，將10首經典台語童謠重新編唱，並結合繪本，由知名台語搖滾天王朱約信（豬頭皮）領銜主演。

台語親子音樂劇《春天佇佗位》，無論音樂、劇情或角色，都展現對台灣在地文化的珍視與傳承。（高市文化局提供）台語親子音樂劇《春天佇佗位》，無論音樂、劇情或角色，都展現對台灣在地文化的珍視與傳承。（高市文化局提供）

高市文化局長王文翠表示，《春》劇不僅是親子劇，其以獨特方式推廣台語文，無論音樂、劇情或角色，都展現對台灣在地文化的珍視與傳承，期許能夠透過這部作品，讓更多孩子認識並喜愛台語文化，讓琅琅上口的台語童謠傳唱於更多家庭。

《春天佇佗位》台語親子音樂劇4月5、6日下午2點半在大東文化藝術中心演藝廳演出，售票請至https://www.opentix.life/event/1878642057927438336

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應