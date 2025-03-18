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回收1萬件二手衣 藝術家吳成夫打造「鯨豚共舞」海洋地景

2025/03/18 18:42

彰化縣芳苑鄉草湖國中攜手地景藝術家吳成夫（小花老師），利用1萬件二手衣，創作一幅約1000平方公尺的海洋地景創作，打造座頭鯨、白海豚等多種海洋生物。（草湖國中提供）彰化縣芳苑鄉草湖國中攜手地景藝術家吳成夫（小花老師），利用1萬件二手衣，創作一幅約1000平方公尺的海洋地景創作，打造座頭鯨、白海豚等多種海洋生物。（草湖國中提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕為深化學生對海洋生態與環保的認識，彰化縣芳苑鄉草湖國中攜手地景藝術家吳成夫（小花老師），利用1萬件二手衣，創作一幅約1,000平方公尺的創作，115位學生參與，打造座頭鯨、白海豚等多種海洋生物，創作結束還舉行二手衣交流活動，展現藝術與環保的完美結合。

草湖國中115位學生耗時3天，利用1萬件二手衣，排出約1000平方公尺的海洋地景創作。（草湖國中提供）草湖國中115位學生耗時3天，利用1萬件二手衣，排出約1000平方公尺的海洋地景創作。（草湖國中提供）

草湖國中長期推動海洋教育和美學創作，並榮獲教育部海洋教育推手獎肯定，2022年首度與地景藝術家吳成夫合作，利用撿來約1公噸海洋廢棄物，打造一隻4公尺高的白海豚，並矗立在王功漁港前，成功的讓垃圾變成打卡的藝術品，睽違快3年，雙方再度激盪出創意，耗時3天利用1萬件二手衣，排出約1,000平方公尺的海洋地景創作，並用空拍機拍成單格動畫影片，成果令人驚豔。

吳成夫敘述創作理念，地球因為人類爆發戰爭，產生大量垃圾汙染環境，海洋受到巨變，座頭鯨一躍而上飛向宇宙，卻無法逃脫又落回地球，故事簡單，卻又反映未來可能的現實。（草湖國中提供）吳成夫敘述創作理念，地球因為人類爆發戰爭，產生大量垃圾汙染環境，海洋受到巨變，座頭鯨一躍而上飛向宇宙，卻無法逃脫又落回地球，故事簡單，卻又反映未來可能的現實。（草湖國中提供）

「藍色是美麗的地球，紅色是戰爭」，吳成夫敘述創作理念，地球原本生機蓬勃，因為人類爆發戰爭，後來產生大量垃圾汙染環境，海洋受到巨變，只剩下不到百隻的白海豚尋找生機，突然座頭鯨一躍而上飛向宇宙，卻無法逃脫又落回地球，故事簡單，卻又反映未來可能的現實。

草湖國中致力推動海洋教育和美學創作，二度攜手地景藝術家吳成夫，利用1萬件二手衣打造地景創作。（草湖國中提供）草湖國中致力推動海洋教育和美學創作，二度攜手地景藝術家吳成夫，利用1萬件二手衣打造地景創作。（草湖國中提供）

草湖國中校長林欣溦表示，這次的藝術創作結合永續發展（SDGs）概念，運用回收的二手衣物作為展出媒材，這不僅是藝術創作，更是環境教育的實踐，希望學生們能將保護海洋的理念轉化為行動，為未來的環境保護做出貢獻。

草湖國中學生黃千芸說，參與創作過程學到了藝術技巧，還了解了資源再利用的重要性，自己也從舊衣中挖到寶，找到一套適合自己的二手衣物，覺得要珍惜每一件物品，懂得善用二手資源，就能減少對環境的負擔。

地景創作影片連結:

ttps://youtu.be/nhgz4BAo5PA?si=kZpMQLz0OurSdbrE

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