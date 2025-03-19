布袋戲雕刻師合作完成「悟空」木雕偶頭 逼真作品買家搶收藏

電影「悟空」木雕及造型等栩栩如生。（狐．九尾木偶工作室提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市金光布袋戲雕刻師蕭佟興，為發揚傳統技藝，最近和另一名雕刻師何育霖，共同完成電影「悟空」木雕偶頭，造型及服裝再由狐．九尾木偶工作室、蚊子館偶衣工作室製作，歷經4個月完工。作品po網後引發網友熱烈討論，蕭佟興所屬工作室強調作品「Made in Taiwan」。

金光布袋戲雕刻師蕭佟興希望延續偶頭雕刻的傳統藝術，跳脫傳統再創新，因此自創擬真等布袋戲人形木雕偶頭。（民眾提供）

金光布袋戲雕刻師蕭佟興創作出布袋戲人形偶頭，角色涵括電玩和電影主角，擬人化的木雕偶頭，令人驚豔，吸引愛好者訂製。其中一顆「魷魚遊戲」韓國影集主角的偶頭，擬真程度，令看過的人都嘖嘖稱奇。

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傳統布袋戲木偶高度僅約30公分，電視木偶則3倍大，隨著3D列印技術進步及廣泛運用，霹靂布袋戲木雕偶頭逐漸被科技取代，少了傳統的「木頭味」和手工藝術價值，許多戲迷獨愛木雕偶頭，蕭佟興也感受到布袋戲偶頭市場變化，希望延續偶頭雕刻的傳統藝術，跳脫傳統再創新，因此自創擬真等布袋戲人形木雕偶頭。

電影「悟空」木雕偶頭及造型等栩栩如生。（狐．九尾木偶工作室提供）

蕭佟興因覺得「悟空」電影主角的長相很有特色，刻成布袋戲人形偶頭應該很棒！開始蒐集電影主角照片構思，並盡可能找出各種角度畫面，再找出五官臉形接近的木頭，著手人形木雕偶頭的創作，並保留電視版布袋戲木雕偶頭的「活眼活嘴」特色，讓木偶的眼睛及嘴巴都可活動。

他表示，偶頭雕刻完成後，還要以不同粗細的砂紙磨平，表面平滑後再上色，從底漆的粉彩到噴漆、消光，甚至視角色需求噴上膚質感的「顆粒」狀，更擬人化，多層上色，漸層立體感，最後眉毛、眼線、嘴形，甚至皮膚紋理與肌肉線條、皮膚斑點的描繪，都是對雕刻師的筆工及技術的一大考驗。

「悟空」木雕及造型栩栩如生。（狐．九尾木偶工作室提供）

韓國影集「魷魚遊戲」引發熱潮，蕭佟興看過後，對主角的演技印象深刻，蒐集資料開始創作，並採「活眼死嘴」，眼睛可動，嘴巴固定的方式。作品完成後，看到的人都歎為觀止，難以相信是木頭創作，因為木偶的眼神、魚尾紋和額頭皺紋，維妙維肖，眼神充滿算計和謊言，作品立即被買家收藏。

蕭佟興說，也有民眾訂製電玩角色，甚至提供創作設計圖，但他都會再上網蒐集資料後，盡可能完整還原角色原貌，有精靈耳朵或臉上刀痕角色，曾有客人收到偶頭作品後很滿意，再委託「狐．九尾木偶工作室」製作造型和偶衣。整尊完成後，成為獨一無二的藝術品。

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