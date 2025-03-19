清明連假來段北投輕旅行 住北投麗禧體驗清明寒食文化

清明連假期間，北投麗禧為住宿房客於早餐時段獻上「現做潤餅捲」服務，邀請房客體驗清明節「寒食」的傳統文化。（北投麗禧酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接清明連假，想來趟輕鬆慢活、離塵不離城的輕旅行，北投是不錯的選擇，北投麗禧溫泉酒店地理位置便利，旅客無需舟車勞頓即可盡享美景、美食與溫泉交織的悠閒假期，4月3至6日連假期間，北投麗禧特別為住宿房客於早餐時段獻上「現做潤餅捲」服務，邀請房客一同體驗清明節的傳統「寒食」文化，感受獨特的過節氛圍。此外，清明連假適逢兒童節，期間凡於水岸茶屋用餐消費，皆可獲贈「草莓手工奶酪」1份，讓全家大小一同共享溫馨甜蜜的歡樂時光。

北投麗禧現做潤餅捲含7種豐富經典食材，搭配整塊麥芽花生磚現刨花生粉，呈現經典傳統美食。（北投麗禧酒店提供）

清明連假期間於館內的水岸茶屋用餐，每人皆可獲贈草莓手工奶酪1份，共同歡慶兒童佳節。（北投麗禧酒店提供）

北投麗禧溫泉酒店說明，此次精心推出的「現做潤餅捲」服務，由師傅於潤餅餐車上現點現做，將高麗菜、豆芽、叉燒肉及蛋酥等，多款經典食材鋪於潤餅皮上，最後撒上整塊麥芽花生磚現刨的花生粉，每一口都能品嘗到豐富餡料與Q彈餅皮交織的美好滋味，讓房客在品味傳統美食的同時，感受寒食習俗的文化意涵。

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每間客房皆具備溫潤質感的觀音石冷、熱溫泉湯池，可與家人在房內自在享受湯泉療癒。（北投麗禧酒店提供）

此外，北投麗禧坐落於山林至高點，擁有遼闊視野，每房提供15坪以上的舒適休憩空間、私人綠景陽台，並設有以觀音石打造之冷熱溫泉湯池，在房內即可享受來自硫磺谷純淨溫潤的白磺溫泉，放鬆身心，共度闔家愜意的泡湯時光。更多相關訊息詳詢北投麗禧溫泉酒店官網。

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