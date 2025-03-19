楊文科穿西裝跳街舞 宣傳「新竹縣全國街舞大賽」（影音）

新竹縣長楊文科（中）今天西裝筆挺，跟著專業舞者跳街舞，親自示範如何把很「潮」的街舞另類表現。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府舉辦的第3屆「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今（19）日宣布，即日起到4月30日受理線上報名，縣長楊文科今天親自領軍，跟著專業舞者舞動肢體。有趣的是，這屆比賽主打「融合」，競賽組不僅有很潮的KPOP COVER、霹靂舞2ON2等，楊文科說歡迎出賽者展現客家或其他族群特色元素加入比拚，他則是西裝筆挺登台造勢，自成另類的街舞feeling。

新竹縣長楊文科今天宣布第3屆新竹縣全國街舞大賽即日起受理報名，5月的第1個周休假期要給大家好看。（記者黃美珠攝）

楊文科說，「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今年已是第3年舉辦，預計將在5月3日、5月4日在新竹縣府前廣場上陣，屆時將有KPOP COVER賽、團體排舞賽、ALL STYLE 2ON2、以及霹靂舞2ON2共4組選手要給大家好看。

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新竹縣政府今天用節奏強烈，動作青春、炸裂的熱舞替今年的全國街舞比賽宣傳造勢。（記者黃美珠攝）

他說，新竹縣的全國街舞比賽活動去年就吸引了800人報名赴會，今年預計將有更多人出戰，因為免收報名費，有22萬總獎金的吸引力外，還有機會贏得機車。

新竹縣政府準備了SYM提供的機車當街舞比賽獎品。（記者黃美珠攝）

楊文科說，比賽現場屆時還會有「街舞大師免費推廣課程」，讓專業舞者跟民眾互動，他期待街舞成為新竹縣的全民運動之一，所以也特別期待今年的出賽者發揮創意，把客家等各族群元素融入進這個很潮的比賽去。

新竹縣長楊文科（中）今天西裝筆挺，跟著專業舞者跳街舞，親自示範如何把很「潮」的街舞另類表現。（記者黃美珠攝）

縣府教育局配合前述計畫，從今年6月到明年5月，將推出系列WORKSHOP課程，每個月至少安排一堂免費街舞教學，由專業舞者授課，給更多民眾體驗街舞的魅力。

另為了替今年的街舞比賽增漲人氣，除在霹靂舞的競賽組內邀請16名頂尖選手參賽，ALL STYLE 2ON2也特別邀請4組精英舞者加入競技。5月3日比賽首日還加碼安排：上活動官方粉專按讚打卡，就可獲得限量的免費卡迪那德州薯條一包和紀念品的好康。

新竹縣長楊文科今天宣布第3屆新竹縣全國街舞大賽即日起受理報名，5月的第1個周休假期要給大家好看。（記者黃美珠攝）

今天縣府替這個比賽造勢，除首度公開賽事宣傳影片及專屬饒舌主題曲「風馳電掣」，由饒舌團體「DREAM ZONE」現場演唱外，也讓霹靂舞團OVER THE TOP、城市科技大學City Crew等聯手炒熱氣氛，也當場演譯如何把年輕人最潮的街舞注入客家等族群元素。

新竹縣政府今天用節奏強烈，動作青春、炸裂的熱舞替今年的全國街舞比賽宣傳造勢。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府今天用節奏強烈，動作青春、炸裂的熱舞替今年的全國街舞比賽宣傳造勢。（記者黃美珠攝）

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