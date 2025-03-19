自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

楊文科穿西裝跳街舞 宣傳「新竹縣全國街舞大賽」（影音）

2025/03/19 15:31

新竹縣長楊文科（中）今天西裝筆挺，跟著專業舞者跳街舞，親自示範如何把很「潮」的街舞另類表現。（記者黃美珠攝）新竹縣長楊文科（中）今天西裝筆挺，跟著專業舞者跳街舞，親自示範如何把很「潮」的街舞另類表現。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府舉辦的第3屆「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今（19）日宣布，即日起到4月30日受理線上報名，縣長楊文科今天親自領軍，跟著專業舞者舞動肢體。有趣的是，這屆比賽主打「融合」，競賽組不僅有很潮的KPOP COVER、霹靂舞2ON2等，楊文科說歡迎出賽者展現客家或其他族群特色元素加入比拚，他則是西裝筆挺登台造勢，自成另類的街舞feeling。

新竹縣長楊文科今天宣布第3屆新竹縣全國街舞大賽即日起受理報名，5月的第1個周休假期要給大家好看。（記者黃美珠攝）新竹縣長楊文科今天宣布第3屆新竹縣全國街舞大賽即日起受理報名，5月的第1個周休假期要給大家好看。（記者黃美珠攝）

楊文科說，「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今年已是第3年舉辦，預計將在5月3日、5月4日在新竹縣府前廣場上陣，屆時將有KPOP COVER賽、團體排舞賽、ALL STYLE 2ON2、以及霹靂舞2ON2共4組選手要給大家好看。

新竹縣政府今天用節奏強烈，動作青春、炸裂的熱舞替今年的全國街舞比賽宣傳造勢。（記者黃美珠攝）新竹縣政府今天用節奏強烈，動作青春、炸裂的熱舞替今年的全國街舞比賽宣傳造勢。（記者黃美珠攝）

他說，新竹縣的全國街舞比賽活動去年就吸引了800人報名赴會，今年預計將有更多人出戰，因為免收報名費，有22萬總獎金的吸引力外，還有機會贏得機車。

新竹縣政府準備了SYM提供的機車當街舞比賽獎品。（記者黃美珠攝）新竹縣政府準備了SYM提供的機車當街舞比賽獎品。（記者黃美珠攝）

楊文科說，比賽現場屆時還會有「街舞大師免費推廣課程」，讓專業舞者跟民眾互動，他期待街舞成為新竹縣的全民運動之一，所以也特別期待今年的出賽者發揮創意，把客家等各族群元素融入進這個很潮的比賽去。

新竹縣長楊文科（中）今天西裝筆挺，跟著專業舞者跳街舞，親自示範如何把很「潮」的街舞另類表現。（記者黃美珠攝）新竹縣長楊文科（中）今天西裝筆挺，跟著專業舞者跳街舞，親自示範如何把很「潮」的街舞另類表現。（記者黃美珠攝）

縣府教育局配合前述計畫，從今年6月到明年5月，將推出系列WORKSHOP課程，每個月至少安排一堂免費街舞教學，由專業舞者授課，給更多民眾體驗街舞的魅力。

另為了替今年的街舞比賽增漲人氣，除在霹靂舞的競賽組內邀請16名頂尖選手參賽，ALL STYLE 2ON2也特別邀請4組精英舞者加入競技。5月3日比賽首日還加碼安排：上活動官方粉專按讚打卡，就可獲得限量的免費卡迪那德州薯條一包和紀念品的好康。

新竹縣長楊文科今天宣布第3屆新竹縣全國街舞大賽即日起受理報名，5月的第1個周休假期要給大家好看。（記者黃美珠攝）新竹縣長楊文科今天宣布第3屆新竹縣全國街舞大賽即日起受理報名，5月的第1個周休假期要給大家好看。（記者黃美珠攝）

今天縣府替這個比賽造勢，除首度公開賽事宣傳影片及專屬饒舌主題曲「風馳電掣」，由饒舌團體「DREAM ZONE」現場演唱外，也讓霹靂舞團OVER THE TOP、城市科技大學City Crew等聯手炒熱氣氛，也當場演譯如何把年輕人最潮的街舞注入客家等族群元素。

新竹縣政府今天用節奏強烈，動作青春、炸裂的熱舞替今年的全國街舞比賽宣傳造勢。（記者黃美珠攝）新竹縣政府今天用節奏強烈，動作青春、炸裂的熱舞替今年的全國街舞比賽宣傳造勢。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府今天用節奏強烈，動作青春、炸裂的熱舞替今年的全國街舞比賽宣傳造勢。（記者黃美珠攝）新竹縣政府今天用節奏強烈，動作青春、炸裂的熱舞替今年的全國街舞比賽宣傳造勢。（記者黃美珠攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應