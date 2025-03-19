民雄薪傳二手書店年花千萬 提供清寒學子免費課輔

民雄薪傳二手書店創辦人黃金山，投入一對一免費補救教學弱勢學生已邁入13年。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄薪傳二手書店創辦人黃金山，每年支出一千餘萬元，投入免費一對一補救教學清寒學生，嘉義、高雄、新竹均設有據點，用教育翻轉雙低（經濟收入低、學業成就低）學生命運。今年新學期因擔任義務老師的中正大學學生銳減，暫停嘉義水上分部補救教學，3月10日得以順利開課。

台北龍華扶輪社因有社友出身自嘉義，得知黃金山創辦「清寒學業低成就學生完全免費的大規模一對一補救教學」，自2021年起分別捐贈50萬元、100萬元，2024年捐50萬元，今年再捐20萬元，回饋家鄉並響應弱勢學子補救教學。

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台北龍華扶輪社今捐贈20萬元，響應民雄薪傳二手書店，持續透過一對一免費補救教學，翻轉弱勢學生命運。（記者王善嬿攝）

今天上午在薪傳二手書店舉行捐贈儀式，台北龍華扶輪社社長簡國增代表捐款給黃金山，民雄鄉長林于玲等人與會見證。

簡國增說，薪傳二手書店一對一免費補救教學弱勢學子已朝全國擴散，感謝黃金山的用心，他是宜蘭人，未來如果到宜蘭開設分部，他與扶輪社友會全力支持。

林于玲表示，台北龍華扶輪社已3年捐款給薪傳二手書店，其中不乏出身嘉義的社友，企業有成回饋鄉里，希望嘉義人、各界一起加入，翻轉弱勢學子命運。

黃金山說，創辦「清寒學業低成就學生完全免費的大規模一對一補救教學」至今13年，嘉義地區包括民雄本部師生500人、水上分部200人、大林分部200人、義竹分部150人；高雄分部師生150人、新竹分部120人。

黃金山表示，往年與中正大學、嘉義大學合作，號召參與師資培育課程大學生義務擔任補救教學老師，讓大學生有實習、志工服務機會，也能精進教學經驗，然而今年新學期剛開始，中正大學的義務老師人數銳減，加上自民雄到水上的交通成本負擔大，因此暫停水上分部補救教學，另以支付車馬費方式，邀請曾服務過的義務老師延續服務，讓其餘分部一對一補救教學不中斷。

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