傳奇加傳奇！圓山大飯店和日本日光金谷飯店今日簽署合作意向書 攜手促進台日觀光交流

圓山大飯店董事長葉菊蘭（左）與日光金谷飯店會長兼社長丸山真人，今（19）日在圓山大飯店簽訂合作意向書。（圓山大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕一方曾是1951年時台灣第1座國際觀光飯店、另一方則是日本第1家接待洋人的飯店，兩座分別締造台日歷史傳奇的知名飯店──圓山大飯店和日本日光金谷飯店，今（19）日在圓山大飯店崑崙廳舉行合作意向書簽署儀式，由圓山大飯店董事長葉菊蘭與日光金谷飯店會長兼社長丸山真人共同簽字，希望透過各自具歷史所累積的專業知識創造加乘效應，共同拓展國際旅客，開啟台日觀光交流新篇章。

樓高14層的圓山大飯店，金黃色琉璃瓦和紅柱相輝映，有如華美的中式宮殿。（資料照，記者周幸叡攝）

圓山大飯店1樓迎賓大廳挑高寬敞，氣勢磅礡。（資料照，記者周幸叡攝）

翻開兩間飯店的歷史，圓山大飯店長期擔任接待國家貴賓的使命，原本中國式兩層樓建築的「臺灣大飯店」，在1951年時是台灣第1座國際觀光飯店，隔年更名為「圓山大飯店」，是台灣第1家五星級酒店。14層樓的中國宮殿風樣式，擁有4間餐廳和500間客房，是台北市的代表性地標之一。1960年，美國總統艾森豪曾在此下榻；1967年，飯店獲財星雜誌評選為全球10大酒店之一。73年來，始終引領風華，至今仍是台灣最具代表性的飯店，吸引全球旅人的目光。

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日光金谷飯店位於世界遺產「日光的社寺」神橋旁的高台上，創立於1873年，為日本最古老的西式渡假飯店。（東武鐵道集團提供）

日光金谷飯店是日本第1家接待外賓的觀光飯店，館內保留眾多傳統雕塑，已登錄為日本國家指定有形文化遺產。（東武鐵道集團提供）

日光金谷飯店位於世界遺產「日光的社寺」神橋旁的高台上，創立於明治6年（1873年），為日本最古老的西式渡假飯店，也是日本第1家接待外賓的觀光飯店，150多年來曾接待過無數貴賓，如世界知名作家海倫．凱勒、愛因斯坦及美國前總統艾森豪等。飯店內保留明治、大正、昭和、平成等時期的工藝物品與傳統雕塑，以及日光東照宮氛圍的建築風格，更已登錄為日本國家指定有形文化遺產。飯店於2023年6月迎來創業150週年，同年7月推出重新整修的別館ROYAL HOUSE，日前更推出深受好評的150週年紀念套餐及百年咖哩飯套餐，還提供女性最愛的下午茶甜點套餐等，人氣與創立歷史同樣綿長。金谷飯店所屬的母公司東武鐵道也將其列為推廣觀光的重要項目之一，希望為日光地區帶來更具旅遊魅力及交通便利的服務。

圓山大飯店和日本日光金谷飯店今日簽署合作意向書，共同促進台日觀光交流。左5起圓山大飯店董事長葉菊蘭、交通部觀光署署長周永暉、日光金谷飯店會長兼社長丸山真人。（圓山大飯店提供）



日光金谷飯店為日本最古老的西式渡假飯店，歷久彌新，至今仍廣受遊客喜愛。（東武鐵道集團提供）

針對兩家飯店的合作，葉菊蘭表示，圓山大飯店與日光金谷飯店有許多相似之處；同為台、日兩國接待國際貴賓歷史最悠久的觀光飯店，也都保有獨特建築風格，圓山與日光金谷的深入交流與優勢分享，絕對能開創更多元的觀光服務。金谷飯店以無微不至的顧客服務，在地特色的細緻料理及經典懷舊的創意擺設而聞名，更是圓山值得學習的典範。今後，圓山大飯店與日光金谷飯店將以各自研發多年的飲食相關技術、人才培育等項目為核心，共享知識，並利用合作關係相互推廣各自的品牌與特色活動。此外，雙方還將共享企業與事業體資訊，促進兩家飯店設施的發展。未來除了觀光領域的合作，也會在台日的美食、文化講座及藝術策展等層面深入交流，促進兩國旅客了解彼此文化背景與特色；讓台灣民眾有機會體驗到更多原汁原味的日本文化，而日本旅客則能透過圓山進一步認識台灣，感受到深厚的歷史底蘊與現代魅力。兩家飯店更多相關訊息詳詢圓山大飯店官網、日光金谷飯店官網。

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