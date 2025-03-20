主題選書、環保布書籤、協助偏鄉閱讀存摺計畫 南港老爺行旅6週年推出「書泊NOVA」住房專案

南港老爺行旅推出「書泊NOVA」住房專案，入住可隨機獲得1本書籍和6週年書籤1個。（南港老爺行旅提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕每家飯店都有各自堅持的經營理念，南港老爺行旅秉持「閱讀 × 永續」的理念，堅信閱讀是永恆的樂趣，而永續則是不可推卸的責任與行動，逢飯店創立6週年之際，即日起至5月31日，特別推出限時限量「書泊 NOVA」住房專案，內含雙人入住及自助早餐，而且旅人將會獲贈1本南港老爺精選書籍，在旅途中展開一場探索未知的閱讀饗宴。此外，飯店更透過環保巧思，賦予館內退役布巾嶄新生命，客製獨一無二的環保布書籤。

南港老爺行旅慶祝6週年，推出「書泊NOVA」住房專案。（南港老爺行旅提供）

南港老爺行旅創立以來，一直都帶給旅人洋溢文青、時尚及閱讀的印象，不單單只是提供旅人歇息的場所，更致力於打造具永續意義的住宿體驗。南港老爺行旅表示，在科技爆炸的快時代，旅行往往伴隨著數位依賴，旅人習慣用手機記錄風景、查詢資訊，甚至滑著社群媒體來填補時間；南港老爺行旅希望透過書籍，讓旅人短暫抽離數位世界，回歸閱讀的純粹時光。「書泊 NOVA」的靈感來自「Supernova（超新星）」，期待書籍能為旅途帶來啟發與爆發力。活動期間，凡入住「書泊 NOVA」住房專案，旅人將隨機獲得1本南港老爺挑選的主題書籍，這些書籍可能是小說、散文、詩集、攝影集、食譜，甚至是激勵人心的故事，讓旅人在未知的文字裡發現新世界，為旅途增添深度與驚喜。這場不預設的閱讀旅程，鼓勵旅人放下手機，翻開書頁，沉浸在文字的溫度與想像的廣闊宇宙之中。

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以南港老爺行旅廢棄床單再製的6週年限定布書籤，成為閱讀旅程中的溫暖夥伴。（南港老爺行旅提供）

「書泊 NOVA」不僅致力於推廣閱讀，更延續南港老爺行旅對環境永續的堅持。南港老爺行旅強調，本次活動特別將退役床單賦予新生命，精心打造6週年限定布書籤。書籤上趣味的電繡文字，在黑暗中更散發獨特螢光，讓這些曾伴旅人入眠的柔軟布料，化為閱讀旅程中的溫馨夥伴。這也正是南港老爺行旅所倡導的理念──永續不只是口號，而是將環保融入日常，讓舊物重獲價值的具體實踐。

此次活動將從住房收入撥出50元做為「閱讀存摺計畫」資金，幫助偏鄉孩童在紅氣球書屋選購自己喜愛的書籍。（南港老爺行旅提供）

此外，「書泊 NOVA」專案也蘊含對社會的深切關懷，活動期間，南港老爺行旅將從專案收入中提撥50元，挹注於「閱讀存摺計畫」，攜手紅氣球書屋，協助偏鄉孩童在紅氣球書屋雙溪店免費帶走心儀的書籍，期盼閱讀的種子能在更多角落萌芽茁壯。南港老爺行旅表示，希望藉由這項計畫，能提供更多元的閱讀選擇，引導孩子們透過書籍探索廣闊的世界，拓展無限視野，感受知識與故事所帶來的無窮力量。更多相關訊息詳詢南港老爺行旅官網。

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