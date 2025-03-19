八德社區大學粉彩班「藝起走走」師生聯展 桃園A8藝文中心登場

桃園八德社區大學粉彩班「藝起走走」師生聯展，展出五十多幅作品。（文化局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕藝術家魯雅琴老師帶領八德社區大學粉彩班學員，即日起至4月6日止，在桃園A8藝文中心舉行「藝起走走」師生聯展，展出五十多幅作品，其中市場美味運用媒材線條、顏色呈現雞鴨魚肉、鮮食蔬果的逼真，魚貨的細微肌理；另山林小徑、蔚藍大海、可愛萌寵、燦爛花朵等，藉畫家的筆觸，領略生活中無處不在美、每幅畫述說著不同故事，是師生心物對話過程。

桃園八德社區大學粉彩班舉行「藝起走走」師生聯展，作品色彩鮮艷逼真。（文化局提供）

八德社大粉彩班的學員於許多美術競賽屢創佳績，如學員魏妙如〈肚子餓了〉、〈戴紅頭巾的尼泊爾女孩〉分別獲得第7屆台灣粉彩藝術獎公開賽的新人獎、第8屆佳作獎，學員山淑珠「落花」獲第8屆佳作獎，學員卜秀梅〈賣水人.摩洛哥〉獲第9屆佳作獎；魯雅琴則多次在台灣粉彩藝術獎公開賽得獎，第4屆獲優等獎、第5屆獲申內利爾特別獎。

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「藝起走走」聯展的每幅畫述說著不同的故事，是師生自我對話及心物對話過程，並於23日下午2點舉行開幕式，參展畫家們分享自己的習畫心得、作品導覽，

相關資訊可至「A8 藝文中心」Facebook 粉絲專頁、官方網站查詢，專線 03-3185119 。

藝術家魯雅琴老師帶領八德社區大學粉彩班學員，舉行「藝起走走」師生聯展。（文化局提供）

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