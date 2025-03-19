展現零碳建築的時尚面 荷蘭MVRDV為精品打造絕美門市

麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢（右2）特邀MVRDV分享經驗「零碳建築的挑戰」，國內建築大師李天鐸（左3）和前內政部長李鴻源（右3）都到場聆聽。（麗寶文化藝術基金會提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕原來「零碳建築」也能很時尚！麗寶集團旗下麗寶文化藝術基金會日前在松菸誠品表演廳主辦「綠色建築，建築永續」國際建築公益講座，並特地邀請荷蘭知名建築所MVRDV的合夥人暨策略長楊‧可尼克和台灣總監廖慧昕，一起暢談零碳建築的挑戰，現場超過360人到場，反應相當熱烈。國內建築大師李天鐸和前台北市都發局長林洲民、前內政部長李鴻源也前來聆聽。

MVRDV台灣總監廖慧昕會中分享「鹿特丹拱形市場」的成功歷程，同時也吸引竹北公所力邀重新打造東區市場。（麗寶文化藝術基金會提供）

MVRDV善於融合周邊的地景和文化，形成獨特的標示型建築，有多項作品得到國際獎項肯定。MVRDV的合夥人暨策略長楊‧可尼克認為，最好的減碳方式就是利用既有的建築再改造，並以阿姆斯特丹精品街上的愛馬仕水晶屋來闡述：最好的減碳，就是利用既有的建築重新融合。水晶屋的前身是一棟紅磚老屋，最初改造其實是替香奈兒量身打造的旗艦店，如今成了另一個法國時尚大牌愛馬仕的全新門市。透明玻璃磚的厚度經過精密計算，使用牙科黏著劑、照紫外線燈來固化，利用玻璃磚能回收再利用的特性，歷經1年的測試與研究，才打造出這與眾不同特殊建材。當陽光映照，閃著粼粼波光的玻璃磚牆，宛如透亮馬賽克般，耀眼動人，向上延伸的玻璃磚牆與2樓老紅磚建材，鮮明反差，從遠處望去就像是上方紅磚如溶解般向下蔓延，如同冰凍般的絕美效果，讓人看得目不暇給。

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MVRDV合夥人楊‧可尼克以阿姆斯特丹精品街上牌愛馬仕水晶屋，來闡述最好的減碳，就是利用既有的建築重新融合，讓傳統與現代有更加密切的關係。（麗寶文化藝術基金會提供）

MVRDV為精品打造全新永續概念的門市不只在荷蘭，Tiffany & Co.在2023年落成的新加坡樟宜機場專賣店，視覺上運用大量的海洋元素，把新加坡海島國家的特色融合得剛剛好，不論哪一立面都能完整體驗Tiffany藍的漸層之美。MVRDV將整個商店完全使用再生塑膠3D列印而成，包括回收和再生漁網，不僅從海洋中汲取靈感，還發揮保護海洋的作用，其創新材質令人驚艷。還有上海寶格麗旗艦店，金色黃銅飾邊包裹的「翡翠綠」立面，呈現寶格麗以珠寶起家的背景。這是MVRDV第3度為寶格麗操刀設計，搶眼的「翡翠綠」外牆，看似鑲嵌在建築上的彩色寶石，實際上全部利用回收綠玻璃瓶所打造而成，半透光設計能納入窗外光源，比起一般外牆燈光投射，能減少一半能源消耗。

MVRDV為Tiffany & Co.在新加坡的樟宜機場專賣店，利用回收再生漁網，打造海洋風十足的絕美門市。（MVRDV提供）

講座中，台灣總監廖慧昕則分享當初建置荷蘭著名的建物「鹿特丹拱形市場」（Rotterdam Markthal）的心路歷程，這棟建築成功為當地打造城市亮點，吸引大量觀光經濟與資源。此一案例，也吸引新竹竹北公所日前宣布力停擺兩年的東區市場，將由MVRDV與台灣建築師事務聯手打造複合功能的公有建築，以創新設計與多功能規畫，結合休閒、親子與藝文，還有，在面對多元年齡及族群，打造24小時皆有不同活動共融的市場 。目前現已完成第1階段設計，提送審查多目標使用計畫。

MVRDV第3度為寶格麗操刀設計，「翡翠綠」外牆由回收的綠玻璃瓶打造，半透光牆面能納入窗外光源，比起一般外牆燈光投射，可減少一半能源消耗。（MVRDV提供）



麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢在談到講座舉辦的初衷時表示，根據研究，全球近40%的碳排放來自營建業，因此，「零碳建築」不僅是一種技術革新和挑戰，更是對地球環境的承諾。基金會傳承麗寶集團總裁吳寶田回饋社會、推動環境永續的理念，關心每一棟建築如何成為未來更美好的風景，因此「舉辦本次國際建築講座，邀請國際著名專家學者分享零碳建築的最新發展、實踐案例與政策趨勢，期待大家共同努力，一起為台灣永續未來實現淨零建築的願景。」更多相關內容詳詢麗寶文化藝術基金會官網。

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