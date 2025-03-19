「公主病」解方在袁金塔特展 大師經典作品〈瓢蟲〉贈南市典藏

袁金塔（左）贈畫作〈瓢蟲〉給市府永久典藏，台南市長黃偉哲（右）代表接受。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台江文化中心展出藝術大師袁金塔特展「圖畫生態．漫游古書」，台南市長黃偉哲今（19）日前往參訪，袁金塔親自導覽，並贈畫作〈瓢蟲〉給市府永久典藏，為台南藝術文化加分。

「圖畫生態．漫游古書」特展，以現代人常見的文明病設計藥籤，創意詮釋傳統醫藥文化。 （南市府提供）

這次特展邀請祀典興濟宮，從早年先民崇敬保生大帝所發展出來的藥籤文化開發教案，與台南應用科技大學美術系合作工作坊，並邀袁金塔到校指導學生進行手工紙的創作。

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工作坊創作發揮想像力，以現代人常見的文明病來設計藥籤，例如網路成癮、社交焦慮、養貓療癒、「公主病」等，經過集思廣益後的創意新解頗具巧思，提供傳統醫藥文化不同的創意詮釋，除了呼應台南廟宇信仰，同時也賦予傳統文化新的生命。

台南市長黃偉哲（右）參觀特展，藝術大師袁金塔（左）親自導覽。（台南市府提供）

文化局指出，袁金塔的水墨創作，擅長融入動物、昆蟲等造型，透過擬人化營造趣味，畫面色彩豐富，巧妙設計視覺效果，畫面現代感十足。此次展覽特別挑選經典作品〈瓢蟲〉致贈南市，希望可以讓台南成為一個「幸福重重，好運連連」的城市。

「圖畫生態．漫游古書」特展，將展至4月6日，地點在台江文化中心。

台江文化中心展出「圖畫生態．漫游古書」，台南市長黃偉哲與參訪小朋友開心互動。（台南市府提供）

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