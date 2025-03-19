奪第37屆師大梁實秋大師文學獎「優選」 香港作家葉梓誦：港創作環境變不穩定

台師大今頒發「第37屆師大梁實秋文學大師獎」。（台師大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大今頒發「第37屆師大梁實秋文學大師獎」，今年由小說暨散文家駱以軍與資深譯者賴盈滿，分獲「散文大師獎」及「翻譯大師獎」的首獎殊榮。此次也有一位香港青年作家葉梓誦拿下散文大師優選獎，他直呼榮幸，不過認為香港創作環境變得不穩定。

前年香港作家董啟章曾拿下首獎，此次又再有香港作家拿到獎項。現年35歲，雜誌編輯出身，以作品《斷層路徑》獲獎的葉梓誦表示，這是非常重要的文學獎項，曾獲獎的香港人不多，自己能受到肯定很榮幸，會繼續創作這條路。

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對於目前香港的創作的環境，葉梓誦坦言，確實受到政治與經濟2項因素影響。他說明，香港對文藝創作，透過藝術發展局給予補助，因香港的市場較小，補助讓創作者較能無後顧之憂，過去的環境對於創作限制比較不明顯。

但在目前時代背景之下，補助標準的模糊、不明確，讓許多創作者、出版社較無所適從，創作環境變得不穩定。因此，有些創作者，可能透過找其他資源支持自己的創作。

資深作家駱以軍（右），憑藉其散文創作《如何抵達人心，如何為愛畫刻度：駱以軍的文學啟蒙小說26講》獲得散文大師獎首獎。（台師大提供）

在文壇占有一席之地的駱以軍，憑藉其散文創作《如何抵達人心，如何為愛畫刻度：駱以軍的文學啟蒙小說26講》獲獎。評審認為駱以軍巧妙運用「巴洛克式」的文字風格，寫出其對小說熱烈的愛，實至名歸。

翻譯大師獎首獎由資深譯者賴盈滿獲得，其翻譯作品《班雅明傳：歐洲最後一位知識分子的生命與心靈》。（台師大提供）

賴盈滿則以翻譯作品《班雅明傳：歐洲最後一位知識分子的生命與心靈》被評審譽為極具挑戰的傑作而獲獎。評審認為其譯作忠實呈現了班雅明的思想深度，拿下首獎當之無愧。

其他獲得散文大師獎優選獎得主，則包含高齡87歲仍樂於創作的資深導演王正方、曾獲時報文學獎首獎的白樵、雲門舞集前武術教師黃鴻璽。而翻譯大師獎優選得主郁保林、邱源貴及陳錦慧，也皆為在翻譯界筆耕多年的名家。

台師大文學院院長須文蔚表示，盼藉獎項鼓勵創作風氣，推動台灣文學閱讀文化，並推廣優秀的華文書籍。本屆「師大梁實秋文學大師獎」共有來自台灣、香港、新加坡、馬來西亞及中國等地85部作品報名角逐，創歷年新高，顯見此獎項已成為年度出版界的重要盛事，最後共遴選出9部優秀作品表揚。

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