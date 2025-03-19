自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

奪第37屆師大梁實秋大師文學獎「優選」 香港作家葉梓誦：港創作環境變不穩定

2025/03/19 21:05

台師大今頒發「第37屆師大梁實秋文學大師獎」。（台師大提供）台師大今頒發「第37屆師大梁實秋文學大師獎」。（台師大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大今頒發「第37屆師大梁實秋文學大師獎」，今年由小說暨散文家駱以軍與資深譯者賴盈滿，分獲「散文大師獎」及「翻譯大師獎」的首獎殊榮。此次也有一位香港青年作家葉梓誦拿下散文大師優選獎，他直呼榮幸，不過認為香港創作環境變得不穩定。

前年香港作家董啟章曾拿下首獎，此次又再有香港作家拿到獎項。現年35歲，雜誌編輯出身，以作品《斷層路徑》獲獎的葉梓誦表示，這是非常重要的文學獎項，曾獲獎的香港人不多，自己能受到肯定很榮幸，會繼續創作這條路。

對於目前香港的創作的環境，葉梓誦坦言，確實受到政治與經濟2項因素影響。他說明，香港對文藝創作，透過藝術發展局給予補助，因香港的市場較小，補助讓創作者較能無後顧之憂，過去的環境對於創作限制比較不明顯。

但在目前時代背景之下，補助標準的模糊、不明確，讓許多創作者、出版社較無所適從，創作環境變得不穩定。因此，有些創作者，可能透過找其他資源支持自己的創作。

資深作家駱以軍（右），憑藉其散文創作《如何抵達人心，如何為愛畫刻度：駱以軍的文學啟蒙小說26講》獲得散文大師獎首獎。（台師大提供）資深作家駱以軍（右），憑藉其散文創作《如何抵達人心，如何為愛畫刻度：駱以軍的文學啟蒙小說26講》獲得散文大師獎首獎。（台師大提供）

在文壇占有一席之地的駱以軍，憑藉其散文創作《如何抵達人心，如何為愛畫刻度：駱以軍的文學啟蒙小說26講》獲獎。評審認為駱以軍巧妙運用「巴洛克式」的文字風格，寫出其對小說熱烈的愛，實至名歸。

翻譯大師獎首獎由資深譯者賴盈滿獲得，其翻譯作品《班雅明傳：歐洲最後一位知識分子的生命與心靈》。（台師大提供）翻譯大師獎首獎由資深譯者賴盈滿獲得，其翻譯作品《班雅明傳：歐洲最後一位知識分子的生命與心靈》。（台師大提供）

賴盈滿則以翻譯作品《班雅明傳：歐洲最後一位知識分子的生命與心靈》被評審譽為極具挑戰的傑作而獲獎。評審認為其譯作忠實呈現了班雅明的思想深度，拿下首獎當之無愧。

其他獲得散文大師獎優選獎得主，則包含高齡87歲仍樂於創作的資深導演王正方、曾獲時報文學獎首獎的白樵、雲門舞集前武術教師黃鴻璽。而翻譯大師獎優選得主郁保林、邱源貴及陳錦慧，也皆為在翻譯界筆耕多年的名家。

台師大文學院院長須文蔚表示，盼藉獎項鼓勵創作風氣，推動台灣文學閱讀文化，並推廣優秀的華文書籍。本屆「師大梁實秋文學大師獎」共有來自台灣、香港、新加坡、馬來西亞及中國等地85部作品報名角逐，創歷年新高，顯見此獎項已成為年度出版界的重要盛事，最後共遴選出9部優秀作品表揚。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應