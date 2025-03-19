藝術與工藝的對話 成大「船說─王船造船圖譜特展」重視木船保存

成功大學「船說─王船造船圖譜特展」，透過精美圖譜與船舶模型，呈現王船造船文化。（成大提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕隨著時代演進，許多曾馳騁大洋的木造船，尤其中式帆船，幾乎消失於歷史長河。不過，台灣王船文化則保留了與中式帆船造型相似的福船。成功大學推出「船說─王船造船圖譜特展」，希望能引起大眾對實木船舶性能與保存問題的關注，進一步保護與傳承這項珍貴的文化資產。

特展主題單元「何謂中式帆船」，透過古畫，引領觀者領略中式帆船獨特風貌與價值；「福船與王船祭祀」，藉由研究團隊於星馬地區的田野調查成果，呈現多元的福船祭祀文化，同時以南市現存的永祀王船及東港木造王船的案例，展示台灣王船文化的發展、探索王船的製作工藝。

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「造船原理」主題，則從造船工程學視角切入，讓觀眾理解船舶的基本性能與運作原理。「台灣福船圖譜」，運用3D掃描正射影像，呈現個別福船（含王船）的樣貌與構造特徵等，以利後續研究或重建。

成大跨領域合作，集結研究成果出版「王船再現—台灣傳統福船式造船圖譜」，為古船研究、複製與仿製提供更多寶貴資料。（成大提供）

2023年起成大系統及船舶機電工程學系、台灣藝術史料中心、成大博物館等教師組成跨領域研究團隊，針對台灣實木王船展開田野調查、以科學方法深入探索王船的性能。在海洋委員會支持下，集結研究成果出版「王船再現—台灣傳統福船式造船圖譜」，為古船研究、複製與仿製提供更多寶貴資料。

成大表示，圖譜專書從福船的特色、福船在中式帆船與世界木造帆船中的地位談起，再從技術發展史的角度介紹福船演變歷史、台灣王船祭典之發展沿革，以及相關永祀王船歷史概要與施工方法，並有豐富歷史圖片、照片、3D掃描正射影像等圖像。

王船造船圖譜特展，由成功大學博物館主辦、成大台灣藝術史料研究中心合辦。展覽即呈現該書精華，透過精美圖譜與船舶模型，讓觀者一窺王船造船技藝與王船文化之獨特。特展即日起至7月31 日，地點在成大勝利校區麗文校園書局。

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