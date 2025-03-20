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文化部校外文化體驗開始報名 桃園3月主打「鐵道文化之旅」

2025/03/20 14:23

文化部「校外文化體驗計畫」，讓學生更能體驗不同領域的各種文化內涵。（文化局提供）文化部「校外文化體驗計畫」，讓學生更能體驗不同領域的各種文化內涵。（文化局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕文化部從去年起啟動為期2學年「校外文化體驗計畫」，113學年規畫多條特色遊程，帶領學生認識中央及桃園藝文館舍，體驗多元場域文化魅力頗獲好評。今年文化局配合規畫3條路線，即日起受理線上報名，首發「鐵道文化之旅」，參訪「台灣博物館鐵道部園區」及「楊梅故事園區」等藝文場館，串聯歷史建築、古蹟、鐵道相關領域，引領學生了解在地特色文化。

文化局表示，「校外文化體驗計畫」是以學校為單位報名參加，相關資訊及活動報名簡章已發函通知桃園市各國中、小，歡迎各校依需求申請，活動相關資訊可參考文化部藝文振興專區官網

除3月啟程的「鐵道文化之旅」，4月則是「文化創意生活美學之旅」，參訪「國立新竹生活美學館」、「中原文創園區」，探索不同縣市的居住環境及文創產業，深入認識當地藝文能量；5月則是「劇場想像之旅」，將前往桃園展演中心、中壢藝術館進行劇場觀賞演出，並搭配國家兩廳院參訪行程，帶領學童走進劇場，使藝術教育從小扎根。

文化部「校外文化體驗計畫」，讓學生更能體驗不同領域的各種文化內涵。（文化局提供）文化部「校外文化體驗計畫」，讓學生更能體驗不同領域的各種文化內涵。（文化局提供）

文化局長邱正生表示，「校外文化體驗計畫」於113學年正式啟動，至今超過千名師生走出校園，包括八塊厝民俗藝術村、市立兒童美術館、桃園市政府文化局、大溪木藝生態博物館、大園尖山考古展示館、楊梅故事園區、中原文創園區、中壢藝術館及桃園展演中心等，讓學生透過親身參訪與導覽活動，加深對本土文化的理解。

此外也安排跨縣市之中央場館文化交流，參訪國家電影及視聽文化中心、國立歷史博物館、國家兩廳院、國立新竹生活美學館及國立台灣博物館等，拓展學習深度與廣度，讓學生接觸更多元的文化資源。

文化部「校外文化體驗計畫」，讓學生更能體驗不同領域的各種文化內涵。（文化局提供）文化部「校外文化體驗計畫」，讓學生更能體驗不同領域的各種文化內涵。（文化局提供）

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