紀錄片《Birding in Taiwan》榮獲日本國際觀光電影節金獎

影片《Birding in Taiwan》在八卦山山脈捕捉灰面鵟鷹身影。（參山處提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣成功爭取舉辦第一屆世界賞鳥博覽會，承辦單位交通部觀光署參山國家風景區管理處拍攝賞鳥國際行銷影片《Birding in Taiwan》，收錄中部山海風光及豐富賞鳥資源，獲得第七屆日本國際觀光電影節國際組紀錄片類金獎。

影片《Birding in Taiwan》獲第七屆日本國際觀光電影節（JWTFF）國際組紀錄片單元金獎。（觀光署提供）

日本國際觀光電影節（JWTFF）是為推廣並呈現各地獨特魅力的觀光電影節，今年影展主題「森林與人類：邁向可持續未來的傳承」，強調社區與自然環境之間的關係。國際組投稿作品共1132件，其中紀錄片單元取3個金獎、4個銀獎，《Birding in Taiwan》獲金獎肯定。

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台灣中部不僅是留鳥天堂，也是許多過境鳥和候鳥的重要棲息地。（參山處提供）

《Birding in Taiwan》影片從鳥類視角遙拍手法帶入台灣丘陵、高山、濕地，展現台灣山林及生態之美，並以賞鳥者視角，捕捉多種鳥類靈動姿態，如每年過境的灰面鵟鷹、台灣特有種黑長尾雉、黃山雀、台灣紫嘯鶇等。

影片製作團隊、導演陳鈺杰與台灣野鳥協會志工多次踏訪中部賞鳥熱點，即便天候不佳仍耐心捕捉鏡頭；不僅呈現台灣生態環境多樣性，也將旅遊帶到生態保育層次，提升台灣觀光形象，成功得到由各國組成的評審團青睞。

陳鈺杰表示，為了捕捉灰面鵟鷹飛行和小燕鷗養育後代的畫面，生態攝影師深入山林與濱海，另為突顯中部地區不僅是留鳥天堂，也是許多過境鳥和候鳥的重要棲息地，團隊在拍片旅程也遇到各式不同「鳥類旅客」，印象深刻。

影片《Birding in Taiwan》中的台灣特有種黑長尾雉，常被稱做帝雉。（參山處提供）

參山處表示，「Birding in Taiwan」除了向世界介紹台灣中部豐富鳥類物種與森林資源，也展示台灣在賞鳥旅遊的努力，包括生態調查、記錄、專業鳥類導覽，吸引國內外旅客深入山林，例如大雪山賞鳥大賽，展現了生態旅遊的重要性。

觀光署表示，盼接下來能創造更多聲量及亮點，向全球喜愛賞鳥的旅人宣傳台灣豐富賞鳥資源與多元旅遊特色，拓展台灣生態旅遊國際知名度。

灰面鵟鷹每年過境中台灣八卦山脈，吸引國內外鳥友關注。（參山處提供）

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