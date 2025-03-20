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十三行博物館揭發展藍圖 千年文化永續傳承

2025/03/20 15:14

新北市立十三行博物館推出系列課程，推廣永續教育。（記者陳奕劭攝）新北市立十三行博物館推出系列課程，推廣永續教育。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立十三行博物館本月在官方網站發表「2025-2030永續計畫書」，揭示永續發展藍圖，博物館以在地文化特色為基礎，勾勒出文化傳承與環境共生的創新路徑，為2050淨零排放目標開創新願景，更多資訊請至官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

十三行博物館策畫結合環境永續的文化旅遊活動，推廣環境永續教育。（記者陳奕劭攝）十三行博物館策畫結合環境永續的文化旅遊活動，推廣環境永續教育。（記者陳奕劭攝）

十三行博物館館長羅珮瑄表示，館方於去年9月成立環境永續專案小組，2023年推出台語導覽課程「鑽木取火」，結合AR技術重現千年前的十三行生活場景，吸引超過1.6萬人次參與，同時推動「行動博物館」計畫，服務24個偏鄉單位、超過7000人次。

她指出，博物館在環境永續方面以身作則，全面汰換LED節能燈具、導入節水設備，並積極推動辦公室減碳，也攜手在地商家，策畫低碳下午茶與文化旅遊，讓民眾在沉浸文化饗宴之際，也能深刻體會環境永續的價值。

羅珮瑄說，為深化永續影響力，十三行博物館今年5月舉辦「2025新北市國際考古論壇」，以「考古視野中的競技與永續」為主題，邀請國內外專家學者分享研究成果，共同探討文化永續的創新模式，並透過實務推廣，為新北市的文化與環境永續注入新契機。

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