台史博「數味食光」特展從泡麵到國宴 首曝光傅培梅手稿

傅培梅滿漢大餐泡麵手稿。（台史博提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕飲食記憶如何捕捉、承載與傳遞？國立台灣歷史博物館（以下簡稱台史博）以15組飲食記憶關鍵字為主軸，推出「數味食光：台灣飲食記憶特展」，有傅培梅手稿首度曝光，史明的「新珍味餐廳」相關文物，以及長達7公尺的國宴長桌有歷任總統的國宴菜單，從常民文化魅力亦見證台灣社會變遷。

展覽首次展示傅培梅的親筆英文與日文食譜筆記，以及發想統一滿漢大餐泡麵的手稿等，呈現傅培梅在螢光幕之外，做為時代女力的貢獻與影響。

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史明先生在日本經營的「新珍味餐廳」相關文物。（台史博提供）

展中也展出史明先生在日本經營的「新珍味」餐廳相關文物，包括親筆書寫的菜單與餐具。「新珍味」不僅是飲食據點，更是台灣民主運動人士的海外聚會場所，也見證台灣民主化歷程與飲食記憶產生重要連結的時刻。

「數味食光：台灣飲食記憶特展」，展出歷任總統國宴菜單。（台史博提供）

民眾對歷任總統菜單名稱深感興趣。（台史博提供）

展場另1個亮點「大飽眼福」，擺設長達7公尺的國宴長桌，讓觀眾能親身體驗成為國宴嘉賓的尊榮感，有來自圓山大飯店的國宴餐具、中華飲食文化基金會典藏從蔣中正到蔡英文等歷任總統的國宴菜單，可見菜色從中華料理轉變成為台灣小吃的歷程，也反映台灣不同時期的外交形象變化。

特展運用「國家文化記憶庫」（以下簡稱記憶庫）豐富的數位媒體素材並結合特色館藏，讓觀眾可以透過數位媒體，多元探索飲食文化深度。

台史博「數味食光：台灣飲食記憶特展」今天開幕式，出席貴賓全體合影。（台史博提供）

今（20）日開幕式，台史博館長張隆志表示，記憶庫不僅承載台灣文化的DNA，更是數位時代的文化寶藏。這場關於飲食與記憶的文化饗宴，呈現了飲食記憶穿梭於數位和實體、連結了過去與當下，如何深植地方、個人與社會，構成台灣文化的多元與包容性，期待觀眾透過一道道熟悉滋味，共同品味那些屬於台灣的記憶。

「數味食光」特展」，即日起至11月9日，於台史博展示教育大樓4樓第1特展室展出。

策展人陳怡宏（右）為貴賓導覽解說。（台史博提供）

「一道菜說出我是誰」展場一隅。（台史博提供）

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