交通委員會考察談文火車站 地方盼歷史建築結合地方創生

立院交通委員會考察談文火車站，地方盼歷史建築結合地方創生。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕立院交通委員會今天至苗栗縣考察交通建設，目前將進行車站主體結構修復的歷史建築談文火車站被列為首站，地方也殷切期望能妥善整修。交通部長陳世凱則正面回應支持，並建議談文火車站候車亭能與地方創生結合，讓談文車站更充滿在地特色。

簡報指出，登錄為歷史建築的談文火車站第二期將修復車站主體、廁所、消防機房等。造橋鄉公所希望月台候車站及護欄能增添地方特色。陳世凱則樂見其成並建議，候車亭能與地方創生結合，讓談文車站更充滿在地特色。

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地方指出，擁有百年歷史的談文火車站是「海線五寶」，談文不是僵化的行政區畫分，而是地方歷史文化的傳承，深具更蘊藏豐富底蘊。目前談文火車站也是鐵道迷火朝聖地，可以見到火車駛過C型彎道的美麗身影，以及中港溪口金黃落日。

造橋鄉長徐連斌強調，鄉內擁有造橋、談文兩座百年驛站為全國唯一，且兩站距離不遠，談文車站估計明年2月完工，公所也願意維護管理，希望打造包含地方創生以及與社區連結的驛站促進青年返鄉。

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