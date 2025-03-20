自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

交通委員會考察談文火車站 地方盼歷史建築結合地方創生

2025/03/20 17:22

立院交通委員會考察談文火車站，地方盼歷史建築結合地方創生。（記者蔡政珉攝）立院交通委員會考察談文火車站，地方盼歷史建築結合地方創生。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕立院交通委員會今天至苗栗縣考察交通建設，目前將進行車站主體結構修復的歷史建築談文火車站被列為首站，地方也殷切期望能妥善整修。交通部長陳世凱則正面回應支持，並建議談文火車站候車亭能與地方創生結合，讓談文車站更充滿在地特色。

簡報指出，登錄為歷史建築的談文火車站第二期將修復車站主體、廁所、消防機房等。造橋鄉公所希望月台候車站及護欄能增添地方特色。陳世凱則樂見其成並建議，候車亭能與地方創生結合，讓談文車站更充滿在地特色。

地方指出，擁有百年歷史的談文火車站是「海線五寶」，談文不是僵化的行政區畫分，而是地方歷史文化的傳承，深具更蘊藏豐富底蘊。目前談文火車站也是鐵道迷火朝聖地，可以見到火車駛過C型彎道的美麗身影，以及中港溪口金黃落日。

造橋鄉長徐連斌強調，鄉內擁有造橋、談文兩座百年驛站為全國唯一，且兩站距離不遠，談文車站估計明年2月完工，公所也願意維護管理，希望打造包含地方創生以及與社區連結的驛站促進青年返鄉。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應