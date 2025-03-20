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書之奇幻漂流！國圖攜手出版界改革「書之出生登記」制度

2025/03/20 17:31

國家圖書館攜手出版業界，改革「書本之出生登記」制度，在教育部經費挹注下，有效簡化書號申請及法定送存等作業，今（20）日發布「全國新書資訊網」及「出版品送存系統」，將於3月24日上線啟用，象徵我國出版界之重大進步。 （國圖提供）國家圖書館攜手出版業界，改革「書本之出生登記」制度，在教育部經費挹注下，有效簡化書號申請及法定送存等作業，今（20）日發布「全國新書資訊網」及「出版品送存系統」，將於3月24日上線啟用，象徵我國出版界之重大進步。 （國圖提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕「一本書的奇幻漂流從ISBN書號開始！」國家圖書館攜手出版業界，改革「書本之出生登記」制度，在教育部經費挹注下，有效簡化書號申請及法定送存等作業，國圖今（20）日發布「全國新書資訊網」及「出版品送存系統」，將於3月24日上線啟用，象徵我國出版界之重大進步。

國圖館長王涵青表示，國家圖書館和出版產業是緊密的合作夥伴，自112年底起，積極徵詢瞭解出版產業實務需求與期待，並召開數次專家諮詢會議，在教育部支持與計畫補助經費的挹注下，「全國新書資訊網」功能優化與「出版品送存系統」全新建構，相關的國際標準書號申請流程、各類型出版品送存與授權都朝向簡化便捷邁進，更有助於創造圖書館與出版產業共榮的閱讀生態鏈。

中華民國圖書發行協進會理事長李再星表示，此舉可提升出版業在申請書號過程中的效率，並有效降低人力與時間成本。中華民國圖書館學會理事長柯皓仁表示，「一本書的旅程從ISBN開始，一本書的知識傳遞從國圖的送存開始」，出版界與圖書館藉此將能夠攜手並進，促進台灣知識產業的發展。

國圖主任潘建維說明，「一站式整合申辦」讓出版者只需透過單一帳號，就能完成 ISBN 申請、法定送存及多元授權等重要作業，不必再跨平台操作，大幅減少繁瑣程序，另新增「電子書與有聲書線上批次送存服務」，過去需要跨系統處理的工作，如今只要在線上就能一站完成，讓流程更加順暢；2個系統間以「流程共好、資訊共享」為目標，對出版單位而言，具有「單一入口」、「流程簡化」、「及時資訊」、「掌握進度」優點。

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