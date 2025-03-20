神韻首演場館遭恐嚇 台灣法輪大法學會聲明確保演出安全

神韻藝術團3月20日起至4月27日，在台展開2025年度新作巡迴演出。（翻攝自神韻臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕世界知名美國「神韻藝術團」今（20）日起在基隆表演藝術中心展開台灣巡演，卻傳出場館遭到不明人士發送恐嚇信，用「炸彈」威脅等手段威脅場館不得讓神韻演出。對此，主辦台灣法輪大法學會發表聲明，將嚴密配合警方與劇院一同加強安保檢查與相關維安工作，用最嚴謹的態度，確保入場觀眾、劇院以及藝術團人員的安全。

學會也特別感謝基隆市長謝國樑在昨日回應記者詢問時指出，對於這類言論不論是真與否，「 絕對都是零容忍」； 市政府早已對這些恐嚇行為有所掌握，並要求警察單位提高警覺，要毋枉毋縱，一定會讓基隆好的活動安全、平靜的舉行，不受到影響。

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聲明中指出，這類威脅的幕後指使者很明顯為來自中國共產黨政權。神韻自2006年成立以來，就在世界各地，包括台灣，一直遭遇中共各式各樣的干擾與攻擊，諸如外交手段施壓劇院、通過海外媒體和自媒體抹黑神韻、虛假炸彈與槍擊威脅劇院、找人在劇院外滋事搗亂以及破壞神韻車輛等，其目的無非是不願讓國際社會看見沒有共產黨以前的中華文化的真正美好，更不願國際社會看見中共迫害人民、迫害法輪功的人權真相。

學會呼籲國人共同認知此為中共一貫的認知戰、心理戰等的虛假混和威脅伎倆。事實上，在各國警戒下，多年來中共對各國劇院的恐嚇均未得逞，比如今年2月20日，神韻在美國華盛頓的甘迺迪表演藝術中心舉行首場演出，演出前同樣收到不明人士的威脅恐嚇，最後證明是虛驚一場。3月17日美國白宮在記者會上針對此事警告中共當局「不要搞破壞」，並強調「本屆政府將非常嚴肅對待此事，並追究相關責任」。

學會也說明神韻演出的宗旨，是傳達與復興遭到中共破壞之前的精神文明和美麗，在長達2小時的近20個節目中，也有2個節目彰顯具有信仰的民眾如何堅靭善良地克服中共的迫害，讓觀眾深受感動及鼓舞；而這正是讓中共最懼怕的內容。而針對相關的恐嚇威脅，學會歷年來均與警方、劇院方密切合作，提升各項安保檢查與維安工作，確保入場觀眾安全無虞。

今年神韻藝術團在台巡迴8個城市，基隆首演後，將巡迴至台北、台中、嘉義、台南、高雄、員林、以及桃園，演出至4月27日， 詳詢神韻官網（https://zh-tw.shenyun.com/tw）

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