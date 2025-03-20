王宇光《人之島》 從身體漂泊旅程中探索人與環境的關係

微光製造王宇光《人之島》劇照。（李建霖攝，衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕甫獲全球舞蹈重鎮英國沙德勒之井劇院（Sadler's Wells）「國際玫瑰舞蹈獎」的舞蹈家王宇光，最新作品《人之島》，從身體漂泊的旅程中，瞥見島嶼在柔軟與堅韌之間承載人的力量，將於22、23日在衛武營戲劇院演出。

《人之島》是王宇光「關係」三部曲中的第2部，由王宇光和印尼舞蹈家Danang Pamungkas共同演出，舞台上的兩人，在隱喻意象如海如土地不停流轉的巨型黑色塑膠氣囊間，或獨舞或共舞，作品探索人與島嶼、與文化的關係，在彼此互為表裡或對抗間，感受「自我」以及「我們」所生存的島嶼。

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「關係」是王宇光近年創作主題，2020年發表第1部曲《捺撇》和微光製造創作夥伴李尹櫻共演；第2及第3部曲，則分別切入人與環境的關係，終至所有人類之間的關係。

為支持環境永續發展，演出使用的巨型黑色塑膠氣囊均採用可生物分解材質。（李建霖攝，衛武營提供）

王宇光和Danang於2008至2011年間在雲門2共事，2019年王宇光獲得「流浪者計畫」後，前往印尼尋找「刻有自己名字的大魚」時，兩人再度聚首，自此種下島嶼關係的創作種子。2022年推出《去你的島》，獲得衛武營、國家兩廳院、FACP 亞洲文化推展聯盟支持，兩人不僅造訪彼此所在的島，又一同在兩人都陌生的島國英國、日本駐村創作，最終發展出《人之島》。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營致力打造的「台灣舞蹈平台」，建構出國內外傑出舞蹈家和團隊交流場域，「王宇光是台灣新世代傑出舞蹈家之一，衛武營有幸陪伴其創作出《人之島》，期待這齣精彩作品，成為他在世界舞壇發光發熱的助燃劑，讓更多國外朋友認識這位來自台灣的優秀藝術家。」

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