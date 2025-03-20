名單全見！台灣11人入列第十四屆台北雙年展 11月登場

2025台北雙年展「地平線上的低吟」（Whispers on the Horizon），將於11月1日登場。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由柏林雙人組策展人山姆．巴塔維爾與提爾．法爾拉特（Sam Bardaouil and Till Fellrath）共同策劃，2025台北雙年展「地平線上的低吟」（Whispers on the Horizon）將於2025年11月1日至2026年3月29日在台北市立美術館（北美館）登場。北美館表示，本屆將展出來自全球35個城市的54位藝術家的作品，透過多元當代的創作語彙，探究「思慕」（yearning）這個難以明說卻又驅策行動的深層渴望。

策展人山姆說明，2025台北雙年展主題「地平線上的低吟」以台灣為起點，立基於台灣錯綜交織的歷史——從殖民統治、認同掙扎到政治更迭——形塑了這次雙年展的背景。

請繼續往下閱讀...

藝術家澤拓（Hiraki Sawa）、2025台北雙年展策展人提爾．法爾拉特、台北市立美術館代理館長劉得堅、2025台北雙年展策展人山姆．巴塔維爾、建築師Andreas Lechthaler及藝術家亨里克・奧利維拉。（北美館提供）

特別的是，今年將展出33件新委託創作和特定場域裝置，曾展出的作品也將回應美術館獨特的建築空間與城市脈絡。特別的是，近半數參展藝術家出生於1984年後，透過不同世代，帶著當代語境的思考，展現對於現今世界的即時視角，並以不同形式，回應過去與未來的連結，展開對「思慕」的多層次探索。

展覽作品橫跨多種媒材與表現形式，作品風格多變，從視覺上的奇想，到結構上的重組，從親密細膩的個人體驗，到集體記憶的碰撞反思，讓「思慕」成為一種可以感知、得以進入，又能持續尋找、期待與探究的存在。

2025參展名單如下：

-法特瑪・阿布杜哈迪 （1988年生於利雅德，現居工作於利雅德）

-阿夫拉・阿達希里（1988年生於阿布達比，現居工作於阿布達比）

-穆罕默德・阿法拉傑（1993年生於阿哈薩，現居工作於阿哈薩）

-寇拉克里・阿讓諾度才（1986年生於曼谷，現居工作於紐約及曼谷）

-伊凡娜・巴希奇（1986年生於貝爾格勒，現居工作於紐約）

-拉納・貝古姆（1977年生於錫爾赫特，現居工作於倫敦）

-莫尼亞・班・哈穆達（1991年生於米蘭，現居工作於開羅安及米蘭）

-雅各波・貝納西（1970年生於拉斯佩齊亞，現居工作於拉斯佩齊亞）

-赫拉・比于塔詹（1984年生於伊斯坦堡，現居工作於伊斯坦堡）

-陳澄波（1895-1947，出生於嘉義）

-陳植棋（1906-1931，出生於台北廳，今新北市）

-陳進（1907-1998，出生於新竹）

-艾德加・卡萊爾（1987年生於聖胡安科馬拉帕奇索特，現居工作於聖胡安科馬拉帕奇索特）

-陳柏豪（1982年生於高雄，現居工作於鹿特丹）

-致穎（1985年生於台北，現居工作於台北及柏林）

-加埃爾・肖瓦內（1985年生於瑟堡，現居工作於巴黎）

-莊偉（1990年生於廣東，現居工作於柏林及香港）

-邱子晏（1985年生於苗栗三義，現居工作於台南）

-傑基・康諾利（1990年生於紐約下哈德遜河谷，現居工作於紐約）

-羅希尼・德瓦夏爾（1978年生於新德里，現居工作於新德里）

-西蒙・迪布羅・莫勒（1976年生於奧胡斯，現居工作於哥本哈根）

-莫娜・哈透姆（1952年生於貝魯特，現居工作於倫敦）

-賀子珂（1990年生於貴陽，現居工作於北京及貴陽）

-何彥諺（1993年生於台北，現居工作於台北）

-安娜・葉爾莫萊娃（1970年生於列寧格勒，今聖彼得堡，現居工作於維也納及林茲）

-伊娃・喬瑟邦（1975年生於巴黎，現居工作於巴黎）

-金玟廷（1962年生於光州，現居工作於紐約及南法地區）

-雅浸・金朝恩（1989年生於韓國，現居工作於紐約）

-克里斯多福・庫倫德蘭・湯瑪斯（1979年生於倫敦，現居工作於柏林及倫敦）

-麗娜．拉蓓利代（1984年生於考納斯，現居工作於倫敦及維爾紐斯）

-歐馬爾・米斯馬爾（1986年生於貝卡谷地，現居工作於貝魯特）

-倪灝（1989年生於新竹，現居工作於新竹）

-卡蜜兒・諾門（1970年生於馬里蘭銀泉，現居工作於奧斯陸）

-亨里克・奧利維拉（1973年生於聖保羅歐里尼奧斯，現居工作於倫敦）

-帕梅拉・法提莫・桑斯川（1980年生於莫楚迪，現居工作於海牙）

-邦尼・羅傑斯（1990年生於休士頓，現居工作於紐約）

-澤拓（1977年生於石川縣，現居工作於倫敦及金澤市）

-西爾維・塞利格（1941年生於尼斯，現居工作於巴黎）

-傑瑞米・蕭（1977年生於北溫哥華，現居工作於柏林）

-皮・斯塔夫（1987年生於伯格諾里吉斯，現居工作於洛杉磯及倫敦）

-卓永俊（1989年生於首爾，現居工作於柏林）

-高田冬彦（1987年生於廣島縣，現居工作於千葉）

-蕭崇（1987年生於海陽，現居工作於柏林）

-基里亞科斯・托波利迪斯（1997年生於埃森，現居工作於柏林）

-阿瓦羅・烏爾巴諾（1983年生於馬德里，現居工作於柏林及巴黎）

-王湘靈（1984年生於台北，現居工作於台北）

-王耀億（1987年生於台南，現居工作於台北）

-納里・沃德（1963年生於聖安德魯，現居工作於紐約）

-吳家昀（1988年生於台灣，現居工作於紐約）

-李受俓（1963年生於首爾，現居工作於首爾）

-橫溝靜（1966年生於東京，現居工作於倫敦）

-于吉（1985年生於上海，現居工作於紐約及當地）

-張如怡（1985年生於上海，現居工作於上海）

-托比亞斯・茲耶羅尼（1973年生於烏帕塔，現居工作於柏林）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法