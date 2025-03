名單全見！台灣11人入列第十四屆台北雙年展 11月登場

2025台北雙年展「地平線上的低吟」(Whispers on the Horizon),將於11月1日登場。(北美館提供)

〔記者董柏廷/台北報導〕由柏林雙人組策展人山姆.巴塔維爾與提爾.法爾拉特(Sam Bardaouil and Till Fellrath)共同策劃,2025台北雙年展「地平線上的低吟」(Whispers on the Horizon)將於2025年11月1日至2026年3月29日在台北市立美術館(北美館)登場。北美館表示,本屆將展出來自全球35個城市的54位藝術家的作品,透過多元當代的創作語彙,探究「思慕」(yearning)這個難以明說卻又驅策行動的深層渴望。

策展人山姆說明,2025台北雙年展主題「地平線上的低吟」以台灣為起點,立基於台灣錯綜交織的歷史——從殖民統治、認同掙扎到政治更迭——形塑了這次雙年展的背景。

藝術家澤拓(Hiraki Sawa)、2025台北雙年展策展人提爾.法爾拉特、台北市立美術館代理館長劉得堅、2025台北雙年展策展人山姆.巴塔維爾、建築師Andreas Lechthaler及藝術家亨里克・奧利維拉。(北美館提供)

特別的是,今年將展出33件新委託創作和特定場域裝置,曾展出的作品也將回應美術館獨特的建築空間與城市脈絡。特別的是,近半數參展藝術家出生於1984年後,透過不同世代,帶著當代語境的思考,展現對於現今世界的即時視角,並以不同形式,回應過去與未來的連結,展開對「思慕」的多層次探索。

展覽作品橫跨多種媒材與表現形式,作品風格多變,從視覺上的奇想,到結構上的重組,從親密細膩的個人體驗,到集體記憶的碰撞反思,讓「思慕」成為一種可以感知、得以進入,又能持續尋找、期待與探究的存在。

2025參展名單如下:

-法特瑪・阿布杜哈迪 (1988年生於利雅德,現居工作於利雅德)

-阿夫拉・阿達希里(1988年生於阿布達比,現居工作於阿布達比)

-穆罕默德・阿法拉傑(1993年生於阿哈薩,現居工作於阿哈薩)

-寇拉克里・阿讓諾度才(1986年生於曼谷,現居工作於紐約及曼谷)

-伊凡娜・巴希奇(1986年生於貝爾格勒,現居工作於紐約)

-拉納・貝古姆(1977年生於錫爾赫特,現居工作於倫敦)

-莫尼亞・班・哈穆達(1991年生於米蘭,現居工作於開羅安及米蘭)

-雅各波・貝納西(1970年生於拉斯佩齊亞,現居工作於拉斯佩齊亞)

-赫拉・比于塔詹(1984年生於伊斯坦堡,現居工作於伊斯坦堡)

-陳澄波(1895-1947,出生於嘉義)

-陳植棋(1906-1931,出生於台北廳,今新北市)

-陳進(1907-1998,出生於新竹)

-艾德加・卡萊爾(1987年生於聖胡安科馬拉帕奇索特,現居工作於聖胡安科馬拉帕奇索特)

-陳柏豪(1982年生於高雄,現居工作於鹿特丹)

-致穎(1985年生於台北,現居工作於台北及柏林)

-加埃爾・肖瓦內(1985年生於瑟堡,現居工作於巴黎)

-莊偉(1990年生於廣東,現居工作於柏林及香港)

-邱子晏(1985年生於苗栗三義,現居工作於台南)

-傑基・康諾利(1990年生於紐約下哈德遜河谷,現居工作於紐約)

-羅希尼・德瓦夏爾(1978年生於新德里,現居工作於新德里)

-西蒙・迪布羅・莫勒(1976年生於奧胡斯,現居工作於哥本哈根)

-莫娜・哈透姆(1952年生於貝魯特,現居工作於倫敦)

-賀子珂(1990年生於貴陽,現居工作於北京及貴陽)

-何彥諺(1993年生於台北,現居工作於台北)

-安娜・葉爾莫萊娃(1970年生於列寧格勒,今聖彼得堡,現居工作於維也納及林茲)

-伊娃・喬瑟邦(1975年生於巴黎,現居工作於巴黎)

-金玟廷(1962年生於光州,現居工作於紐約及南法地區)

-雅浸・金朝恩(1989年生於韓國,現居工作於紐約)

-克里斯多福・庫倫德蘭・湯瑪斯(1979年生於倫敦,現居工作於柏林及倫敦)

-麗娜.拉蓓利代(1984年生於考納斯,現居工作於倫敦及維爾紐斯)

-歐馬爾・米斯馬爾(1986年生於貝卡谷地,現居工作於貝魯特)

-倪灝(1989年生於新竹,現居工作於新竹)

-卡蜜兒・諾門(1970年生於馬里蘭銀泉,現居工作於奧斯陸)

-亨里克・奧利維拉(1973年生於聖保羅歐里尼奧斯,現居工作於倫敦)

-帕梅拉・法提莫・桑斯川(1980年生於莫楚迪,現居工作於海牙)

-邦尼・羅傑斯(1990年生於休士頓,現居工作於紐約)

-澤拓(1977年生於石川縣,現居工作於倫敦及金澤市)

-西爾維・塞利格(1941年生於尼斯,現居工作於巴黎)

-傑瑞米・蕭(1977年生於北溫哥華,現居工作於柏林)

-皮・斯塔夫(1987年生於伯格諾里吉斯,現居工作於洛杉磯及倫敦)

-卓永俊(1989年生於首爾,現居工作於柏林)

-高田冬彦(1987年生於廣島縣,現居工作於千葉)

-蕭崇(1987年生於海陽,現居工作於柏林)

-基里亞科斯・托波利迪斯(1997年生於埃森,現居工作於柏林)

-阿瓦羅・烏爾巴諾(1983年生於馬德里,現居工作於柏林及巴黎)

-王湘靈(1984年生於台北,現居工作於台北)

-王耀億(1987年生於台南,現居工作於台北)

-納里・沃德(1963年生於聖安德魯,現居工作於紐約)

-吳家昀(1988年生於台灣,現居工作於紐約)

-李受俓(1963年生於首爾,現居工作於首爾)

-橫溝靜(1966年生於東京,現居工作於倫敦)

-于吉(1985年生於上海,現居工作於紐約及當地)

-張如怡(1985年生於上海,現居工作於上海)

-托比亞斯・茲耶羅尼(1973年生於烏帕塔,現居工作於柏林)

