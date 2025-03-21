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聖堂光影的背後 史前館推花東教堂展盡覽7教堂

2025/03/21 15:18

21日在史前館舉行開幕，天主教代表皆出席。（記者劉人瑋攝）21日在史前館舉行開幕，天主教代表皆出席。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕白冷會修士傅義在台灣設計許多美麗的教堂，國立台灣史前文化博物館即日起展出其在台東的7座教堂設計手稿，教堂在融入台東的山景中呈現出另幅特殊景致，教堂內也靠著傅義的設計導入自然光源，讓教堂內散發出神聖光輝，令人望而生敬。史前館表示，觀眾將有機會深入了解台灣東部的歷史發展，見證這群跨國、跨文化及跨族群人士的生命交會。

展覽呈現許多當年設計手稿以及教堂模型，甚至還原傅義修士當年工作室。（記者劉人瑋攝）展覽呈現許多當年設計手稿以及教堂模型，甚至還原傅義修士當年工作室。（記者劉人瑋攝）

展覽呈現傅義修士在其建築生涯中設計的七座重要教堂，包括長光天主堂、小馬天主堂、泰源天主堂、桃源天主堂、寶桑天主堂、都蘭天主堂與台東基督長老教會。藉由手繪建築圖、七間教堂教友與神職人員的口述分享，

展覽呈現許多當年設計手稿以及教堂模型，甚至還原傅義修士當年工作室。（記者劉人瑋攝）展覽呈現許多當年設計手稿以及教堂模型，甚至還原傅義修士當年工作室。（記者劉人瑋攝）

史前館表示，「聖堂光影：白冷會傅義修士花東現代教堂建築展」源於2007年傅義修士捐贈229卷2649張建築設計圖給史前館典藏，展場重建傅義修士工作場景、擬真教堂場景，詮釋傅義在設計教堂時對於教義、空間與光影的深刻思考。觀眾可體驗教堂內的光影變化，感受傅義修士如何透過設計創造神聖氛圍。

展覽呈現許多當年設計手稿以及教堂模型，甚至還原傅義修士當年工作室。（記者劉人瑋攝）展覽呈現許多當年設計手稿以及教堂模型，甚至還原傅義修士當年工作室。（記者劉人瑋攝）

文化部常務次長徐宜君說，教堂不只是一棟建築，展出的教堂手稿和還原教堂樣貌可看出這是跨族群與文化的聚點，每間教堂都代表著與土地的連結，反應出修士們為台灣的奉獻。

展覽呈現許多當年設計手稿以及教堂模型，甚至還原傅義修士當年工作室。（記者劉人瑋攝）展覽呈現許多當年設計手稿以及教堂模型，甚至還原傅義修士當年工作室。（記者劉人瑋攝）

史前館表示，傅義修士亦是一位建築師，他為花東地區設計了四十餘座教堂，教堂如同種子悄然改變當地的面貌。傅義修士的建築語彙樸實、純粹，回應著土地的氣息。線條簡潔、結構穩健，與自然環境融為一體。這些教堂沒有華麗的裝飾，卻有最溫柔的光影—陽光透過木質格柵、玻璃窗與拱形天頂，灑下神聖的光束，猶如天主的臨在，無形卻始終相伴。

展覽呈現許多當年設計手稿以及教堂模型，甚至還原傅義修士當年工作室。（記者劉人瑋攝）展覽呈現許多當年設計手稿以及教堂模型，甚至還原傅義修士當年工作室。（記者劉人瑋攝）展覽呈現許多當年設計手稿以及教堂模型，甚至還原傅義修士當年工作室。（記者劉人瑋攝）展覽呈現許多當年設計手稿以及教堂模型，甚至還原傅義修士當年工作室。（記者劉人瑋攝）

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