白冷會修士設計美麗教堂給台灣人 自己人卻住漏水屋

將近90歲的修士歐思定（右1）被稱爲「遇過最年輕的修士」，白冷會建造許多知名教堂，但修士卻生活清貧。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕白冷會修士傅義不僅具有傳道身份，同時也是一位建築師，他為花東地區設計了40餘座教堂，但如今白冷會在台灣可能將面臨逐步消失、經費也捉襟見肘，連修士歐思定去年書房還因颱風漏雨、櫃子、書籍都泡水，修復之後今年已無經費，會友表示，白冷會在台恐逐步消亡，也只能盡量透過教堂不斷的將故事流傳下去。

史前館21日舉行白冷會教堂建築展開幕，介紹其中7座教堂多以菱形圖案為主要元素，平直的斜屋頂也與附近山景呈現美麗對比，許多都是遊客打卡景點，但設計單位白冷會，一如修士生活，在台東卻過得相對清貧。修士歐思定說，瑞士總教並不打算再多增金援，如今錢都花在修屋頂，「現在我最擔心的還是椰子樹太高、樹枝掉下傷人卻無法僱人修剪」。

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展覽中，還原設計教堂的傅義修士工作室，靠著修士在東海岸打造出不同的風景。（記者劉人瑋攝）

白冷會在台東已奉獻多年，許多著名建築設計也都出自這群來自瑞士的修士之手，例如公東高工教堂，海岸線許多教堂皆是，修士們60多年來在台奉獻，在東部山區及偏鄉山嶺穿梭服務人群。但如21日開幕會時，來賓致詞所言：「歐思定是自己遇過最年輕的白冷會修士」，但他也已年過八旬，這天離場時還因腿疾坐著輪椅離場。

會友表示，總會打算讓台灣分會未來也循「日本模式」，待修士們逝去後就不再派員駐點，台、日皆不再有白冷會修士，屆時白冷會恐怕就會漸漸為台灣人所遺忘，大家能做的，就是靠著教堂和如今還在世的修士繼續將故事流傳下去。

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