「竹風縣藝」迎兒童節 3/23紙風車攜台灣特技團打頭陣

2025年竹風縣藝系列活動正式啟動，財團法人新竹縣文化基金會與新竹縣政府文化局合作，推出２場兒童節表演活動。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕迎接兒童節到來，2025年竹風縣藝系列活動正式啟動，財團法人新竹縣文化基金會與新竹縣政府文化局合作，本週日（23日）將由紙風車劇團與台灣特技團聯手，在新豐溪南中崙三元宮演出《愛麗PU的奇境夢遊》；4月3日竹東客家戲曲公園則將迎來舞鈴劇場《海洋慶典》。

宣傳記者會今在縣府大廳，由舞鈴劇場帶來精采開場扯鈴表演，縣府秘書長李安妤代表縣長楊文科與來賓啟動儀式，歡迎全國朋友來竹縣沉浸藝文饗宴。

請繼續往下閱讀...

迎接兒童節到來，4月3日竹東客家戲曲公園則將迎來舞鈴劇場《海洋慶典》。（記者廖雪茹攝）

李安妤說，「竹風縣藝」邁入第4年，成為竹縣年度藝文盛事，期望透過文化局與基金會合力精心規劃活動，將藝術帶入鄉鎮。而今年不僅涵蓋全縣，首度跨足桃園國際機場合作舉辦「靚靚客家新竹縣」展覽，2月起在桃園機場第二航廈接機大廳展出，並將於3月26日及4月25日舉行快閃活動，讓旅客感受新竹縣藝術風采。

文化基金會副執行長田芮熙說，為迎接兒童節，23日的《愛麗PU的奇境夢遊》，以愛麗絲夢遊仙境故事為藍本改編的大型雜技舞台劇。4月3日的《海洋慶典》，以扯鈴為圓心，將音樂、影像等劇場科技，結合舞蹈、戲劇、體操、現代馬戲及歌手演唱等表演藝術，打造超越想像的飛行世界。

文化局長朱淑敏預告，7月9日至8月17日文化局美術館將舉辦張德貴攝影個展，展現其獨特的影像語彙與攝影風格；9月11日至9月28日許文融邀請展接力登場，帶來精湛藝術創作；10月22日至11月30日胡國龍老師的書法個展，將呈現書法藝術的深厚底蘊與現代創新。

戲劇演出方面，9月至10月將由明華園戲劇總團於關西鎮國小帶來傳統戲曲演出，國立台灣戲曲學院青年劇團及風綵客家戲劇團，分別於竹東鎮五穀宮與峨眉鄉衛生所旁帶來精采的客家大戲展演，傳遞客家文化精神。

活動詳情可至新竹縣政府文化局官網或新竹縣文化基金會臉書粉絲專頁查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法