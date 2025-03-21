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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

嗨翻兒童節 高雄兒藝節打造奇幻樂園

2025/03/21 15:37

高雄兒童藝術節於4月3至6日在衛武營國家藝術文化中心，將有一系列的精采活動，陪小朋友歡樂過節。（高雄市教育局提供）高雄兒童藝術節於4月3至6日在衛武營國家藝術文化中心，將有一系列的精采活動，陪小朋友歡樂過節。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕迎接兒童節，高雄將於4月3至6日於衛武營國家藝術文化中心舉辦「2025高雄兒童藝術節—樂高雄」，不僅將有6米高的樂高現身，還有劇團演出、親子共讀、二手交換市集與動物園探索，要陪小朋友嗨翻兒童節。

二手市集提供二手童書與玩具交換活動。（高雄市教育局提供）二手市集提供二手童書與玩具交換活動。（高雄市教育局提供）

高雄市教育局指出，今年活動結合台灣樂高與市府台灣多個單位，精心規畫一系列豐富節目，社會局特別邀請「麻咕麻酷創作劇團」，於4月5日下午4點獻上精采的兒童劇《奇幻野獸島》，透過生動活潑的演出，帶領孩子們踏上一場充滿冒險與想像力的奇幻旅程；3至6日每天上午11點至下午6點，亦設有二手童書與玩具交換活動，讓孩子們體驗舊物新生的樂趣。

親子可到場欣賞互動劇團演出。（高雄市教育局提供）親子可到場欣賞互動劇團演出。（高雄市教育局提供）

文化局則策畫一系列親子閱讀與互動體驗，活動從4月3日至6日每天上午11點至下午6點，親子互動演出區將帶來豐富的節目，其中每天下午4至5點的「叮咚咚，故事繪畫敲敲門」，特別邀請專業說故事達人，介紹不同的繪本，活動於當日下午3點30分現場開放報名，限額100組親子，額滿為止，現場也有行動書車，讓親子一起沉浸在繪本與故事的世界，體驗閱讀的樂趣。

壽山動物園在兒童節連假期間，12歲以下小朋友可免費入園。（高雄市教育局提供）壽山動物園在兒童節連假期間，12歲以下小朋友可免費入園。（高雄市教育局提供）

今年壽山動物園首度加入「樂高雄」活動行列，特別於衛武營主場設置動物知識互動攤位，現場透過有獎徵答活動，小朋友將有機會獲得壽山動物園門票；連假期間，壽山動物園內也同步推出「壽山童趣大冒險」活動，12歲以下兒童可免費入園，園內並有滑步車比賽、親子闖關活動、繪畫比賽及精采的舞台表演。

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