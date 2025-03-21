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MATA獎競賽首辦影展 今年徵件總獎金81萬元

2025/03/21 15:51

MATA獎競賽首辦影展，今年徵件總獎金81萬元。教育部主秘林伯樵表示，期許影展開啟「MATA獎」新的對話空間。（教育部提供）MATA獎競賽首辦影展，今年徵件總獎金81萬元。教育部主秘林伯樵表示，期許影展開啟「MATA獎」新的對話空間。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕為深化學生對原住民族歷史文化的了解、尊重與認同，自103年起，教育部每年舉辦「MATA獎競賽」，今（114）年邁入第12年，首度舉辦影展，從歷屆MATA獎得獎的160件作品中，精選出23部影片，即起至3月30日於台北市剝皮寮歷史街區辦裡。

教育部主秘林伯樵表示，歷屆得獎影片不僅是支撐「MATA獎」成長的養分，更是推動原住民族教育的寶貴資源，對於這些好作品，教育部除了獎勵，更有責任讓作品能量持續發酵，期許影展開啟「MATA獎」新的對話空間。

MATA獎競賽首辦影展，今年徵件總獎金81萬元。（教育部提供）MATA獎競賽首辦影展，今年徵件總獎金81萬元。（教育部提供）

影展選片聚焦「獵人記憶」、「傳統文化」、「部落故事」與「原民女力」4大主題，影展期間亦安排專家學者座談，結合傳播相關科系領域課程，於講座現場進行教學對談，另辦理2場映後座談。

此外，第12屆MATA獎將於4月1日開始收件，教育部終身司科長李心信說明，本屆以「Tunaw！全力以赴！」為主題（Tunaw！邵族語，努力專注的意思），MATA獎競賽項目包括「大專校院影音競賽組」及「高級中等學校拍片企劃組」，大專組有「非紀錄片（含劇情片、新聞專題）」、「紀錄片」及「動畫」3大徵件類別。

另為落實原住民族教育往下扎根，並兼顧新世代影音人才的育成，自第10屆起，特為全國高級中等學校學生增設拍片企劃競賽，參賽對象亦包括非學校型態實驗教育學生，鼓勵學生透過文字表達影像製作的創新構想，預計將評選出15件優秀作品，評審項目以「原住民族文化關聯性」占最高比重，引導學生從原住民族主體角度進行思考，同時作為未來實際拍片的重要藍圖，競賽總獎金新台幣81萬元，其中，大專組首獎10萬元。

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