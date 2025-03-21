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相對.論-台灣當代水墨的對照展 洪根深美術館盛大開幕

2025/03/21 18:27

「相對.論-台灣當代水墨的對照展」開幕式，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）「相對.論-台灣當代水墨的對照展」開幕式，各界嘉賓雲集。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由國立台灣師範大學藝術學院院長莊連東策劃的「相對.論-台灣當代水墨的對照展」，即日起至6月29日在洪根深美術館舉行。展示當代水墨創作的新面貌，邀請不同世代的水墨畫家，呈現當代水墨藝術的多樣性與創新性，澎湖縣政府文化局長陳鈺雲、行政院南服中心副執行長陳慧玲、立委楊曜助理段湘玲及洪根深、莊連東等人都到場參加開幕式。

此次展覽聚焦於當代水墨藝術的發展，並從4個面向進行深入探討與呈現。這些面向包括：傳統題材的現代詮釋、異質媒材的跨域結合、圖像造型的獨特轉化，以及流行文化的接受與融合。

「傳統題材出新演繹」：以文人符號化的傳統題材為根基，水墨藝術家們將這些題材轉化為當代語言，創作出既承襲經典又具時代感的作品；「異質媒材跨域結合」：水墨創作不再局限於傳統材料，現代藝術家們透過與其他媒材的融合，開創出新的創作空間，為水墨藝術帶來更多表現的可能性。

「圖像造型獨特轉化」：現代水墨畫家融合個人意識與古典精神，將「觀物取象」與「應物造形」的視角轉化為富有張力與活力的視覺表現；

「流行文化審視接納」：台灣社會多元文化的匯聚，使流行文化逐漸滲透進水墨藝術的範疇，展覽將探討這一現象如何透過審視與融合，豐富了水墨語彙。

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