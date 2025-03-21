鶯料理後代著作新書 記錄台南生活

天野朝夫夫婦二人（左2、3）與莉莉水果店李文雄（右1）今天一同拜會台南市長黃偉哲，並致贈《退休後與台南常相左右－台南成為我的第二故鄉》一書。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南鶯料理創辦人第3代天野朝夫今日與莉莉水果文化館創辦人李文雄一同拜會市長黃偉哲，並親自贈予其著作《退休後與台南常相左右－台南成為我的第二故鄉》。

鶯料理是日治時期有「地下決策中心」之稱的夢幻料亭。創辦人第3代天野朝夫捐贈其祖父與父親在台南生活的歷史文物，並且協助鶯料理重建，讓後人能按圖索驥回到原址緬懷遙想當年風華。

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天野朝夫的祖父天野久吉，是台南知名日本料亭「鶯」創辦人，天野朝夫的外祖父—住吉秀松，創設「住吉組（建設公司）」，出錢出力為台南的消防民間力量奠定重要基礎，是「台南消防之父」。兩人都留下故事在台南，亦在台灣留下深遠影響。

天野朝夫熱愛台南，退休後以long stay方式來台南踏尋先人足跡，著作《退休後與台南常相左右》，用真誠文字描繪實際生活體驗，包括水仙宮市場、康樂市場、東菜市等傳統市場的民間活力，書中也自述遇上令他最難忘的「0206地震」，以及見證新冠疫情期間，台灣防疫之成功。

天野朝夫說，完成《退休後與台南常相左右》一書圓了他的一個夢想，特別感謝黃偉哲市長為書撰寫推薦序。自己要把此書獻給家人，往後也會常回台南走走。

黃偉哲表示，《退休後與台南常相左右》不只是一部家族史，更是刻劃大時代下台日情誼的重要史料。台南與日本淵源深厚，今日還能看到當年來自日本的許多人在台南建設留下的痕跡，例如濱野彌四郎技師參與興建的台南水道，以及八田與一技師建造的嘉南大圳與烏山頭水庫。

黃偉哲感謝天野朝夫無私貢獻文物，保留了一段珍貴的歷史記憶，也希望天野朝夫要常常回到他的第二故鄉—台南來生活。

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