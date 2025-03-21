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高市現代畫學會雙年大展 聯手在地藝術空間「遍地開花」

2025/03/21 18:36

高市現代畫學會雙年大展「邊陲的中央－挑戰AI的思維」，主展場設於高市文化中心至真堂一、二館，即日起展至4月1日。（高市文化局提供）高市現代畫學會雙年大展「邊陲的中央－挑戰AI的思維」，主展場設於高市文化中心至真堂一、二館，即日起展至4月1日。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市現代畫學會雙年大展「邊陲的中央－挑戰AI的思維」，主展場設於高市文化中心至真堂一、二館，即日起展至4月1日。

此次主場展覽集結40位藝術家、72件作品，並擴展至8間在地藝術空間聯手展出，透過「遍地開花」的展覽模式，將藝術帶入社區，促進藝術與市民的互動，總策展人、高市現代畫學會理事長王富娘表示，展覽方式在高雄算是首創。

高市現代畫學會表示，AI技術的發展，讓創作形式發生劇變，也挑戰藝術家對「獨創性」的認知，主場策展人蘇志徹丟出「邊陲的中央」主題，不僅探討高雄及南部藝術的文化定位，更回應全球藝術生態在AI時代的變革。

藝術家透過繪畫、裝置、數位媒體等形式，表達對AI技術的反思，從被動適應到積極迎戰，詮釋人類獨有的創造力與想像力。

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