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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

歡迎來去台東long stay紓壓充電 台東富野慶10週年推5天4夜長住專案

2025/03/21 18:32

台東富野渡假酒店歡慶10週年，特別推出超值「5天4夜長住專案」。（台東富野渡假酒店提供）台東富野渡假酒店歡慶10週年，特別推出超值「5天4夜長住專案」。（台東富野渡假酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕清明連假想來段長住假期嗎？台東的好山好水好人情，最適合來段長住假期，好好深度體一番，台東富野渡假酒店知道旅人的渴望，今年歡慶10週年，特別推出超值「5天4夜長住專案」，讓旅客以超優惠價格，盡情悠遊台東、感受後山的自然景觀與人文風情。即日起開放訂房，專案優惠至6月20日止。

走訪台東不再走馬看花，台東富野溫馨雙人房歡迎旅人來段long stay。（台東富野渡假酒店提供）走訪台東不再走馬看花，台東富野溫馨雙人房歡迎旅人來段long stay。（台東富野渡假酒店提供）

晚上7點半至9點半，住宿客可在飯店享受豐盛消夜。（台東富野渡假酒店提供）晚上7點半至9點半，住宿客可在飯店享受豐盛消夜。（台東富野渡假酒店提供）

台東富野渡假酒店地理位置優越，坐落於台東市區，步行即可抵達知名景點，如鐵花村、正氣路小吃街與海濱公園，讓旅客輕鬆探索台東美食與夜間風光。飯店周邊亦設有Ubike租借站，方便遊客自由安排行程。此外，選擇長住方案的旅客還可搭乘「台灣好行」巴士，暢遊縱谷與海岸旅遊線，甚至前往知本泡溫泉，享受放鬆療癒之旅。

住得舒服、吃得健康愉快，精神飽滿開啟台東探索之旅。（台東富野渡假酒店提供）住得舒服、吃得健康愉快，精神飽滿開啟台東探索之旅。（台東富野渡假酒店提供）

親朋好友揪遊，4人同行可住家庭房，平均房價更超值。（台東富野渡假酒店提供）親朋好友揪遊，4人同行可住家庭房，平均房價更超值。（台東富野渡假酒店提供）

台東富野渡假酒店表示，此次長住專案是回饋旅客長期支持的感恩回饋，希望旅客能以最實惠的價格，深度體驗台東的魅力。因此，專案主打超優惠價，兩人同行，平日不到9,000元即可入住4晚，並享受豐盛早餐與消夜（若遇假日則加價1,000元）。此外，若是親朋好友揪遊，4人同行的房型更優惠，5天4夜平均每人每日僅約800元，高CP值相當適合親子出遊或好友結伴同行，開啟一場深度、悠閒的台東之旅。更多相關訊息詳詢台東富野渡假酒店官網、或富野集團官網。

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