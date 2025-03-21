「臨暗仔」地景藝術節3/22登場 與寶藏巖共同展出光影藝術裝置

張乃仁的《轉屋》以曬鹹菜的傳統記憶，營造回家時刻的情感氛圍，透過光影與石頭結構的層次堆疊，映照客家文化的變遷。（台北市客基會提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市客家文化基金會首度策劃「臨暗仔」地景藝術節，「臨暗仔」在客語中指白晝將逝、夜幕初臨的過渡時刻，象徵光影交錯間的新生與變化，地點位於客家公園，展期自3月22日至6月29日，並首次與台北市文化基金會轄下寶藏巖國際藝術村共同合作展出光影藝術裝置。

本屆「臨暗仔」地景藝術節邀請11組藝術家參與，延續客家物盡其用的精神結合再生回收媒材進行藝術品創作，共計展出10組新創作品、1組邀展作品，以自然生態、人文記憶與環境共生為創作靈感，以多元視角探索光影與空間的對話，使光的藝術於黃昏時分悄然綻放。

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參展藝術家包括両天工作室、花椒設計工作室&C-Cube、英鈺設計工作室、張乃仁、張心蓉、彭宇弘（起夫）、楊芳宜&賴桂春&林俊作、張庭嘉、張博智&賴正瑋、周學涵、超級浪 Hyper Wave等人。

客基會與文基會也正式開啓藝文館所交流合作計畫，2025寶藏巖光節展覽以「趖 sô」為主題，在呼應蛇年的同時，期待藉由趖來趖去的步伐，創造一處讓人放慢腳步、重新發現行走意義的地方，展期自3月22日起至5月25日止。

張乃仁的《轉屋》以曬鹹菜的傳統記憶，營造回家時刻的情感氛圍，透過光影與石頭結構的層次堆疊，映照客家文化的變遷。張心蓉的《臨暗香》捕捉桂花的氣味記憶，以竹片與廢鐵交織桂花形態，在燈光閃爍間喚起時間的流轉。周學涵的《白中螢》則透過回收紙材與紫光照射，呈現舊磚飾的幽微螢光狀態，回應歷史與日常物件的轉化。

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