國台圖融舊創新發表「台圖文創×台灣繪本創生」讓藝術文化融入生活。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕國立台灣圖書館21日舉辦「台圖文創×台灣繪本創生」雙品牌文創新品發表會，向各界介紹結合台灣學珍貴館藏舊籍及與台灣知名繪本作家合作開發繪本生活用品，讓閱讀興味融入大眾日常生活中。

國台圖館長曹翠英表示，館內多年來致力將豐富數位典藏資源轉化為兼具文化深度與實用價值的創意商品，並透過與文創產業合作，開發系列具臺灣文化特色生活小物，將閱讀的興味延伸至大眾日常。

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國台圖融舊創新發表「台圖文創×台灣繪本創生」讓藝術文化融入生活。（記者翁聿煌攝）

今年適逢文創展示櫥窗全新改裝，推出兩款融合館藏文化元素的新品「台灣地理小碟子─山、海、原、城」及「台圖窗花茶禮盒」，以台灣經典建築、地理風貌與百年歷史符碼為設計靈感，展現文化底蘊與現代美感，為讀者帶來別具意義的生活美學體驗。

曹翠英說，文創品不僅根植於館內豐富歷史館藏資源，更巧妙結合台灣文化、生活記憶及山、海到人物的多元場景，展現台灣從過去到現代的文化脈絡，其中窗花設計茶禮盒係以台灣總督府時期的歷史元素為靈感，象徵歷史刻痕與文化傳承，並搭配蜜香紅茶與三峽碧螺春，傳遞台灣清香回甘的茶滋味與豐厚在地情感。

除館藏元素商品外，國台圖也首次攜手4位台灣知名繪本作家信子、張筱琦、許增巧與劉旭恭，推出「台灣繪本創生」系列商品，將繪本童趣、溫度與創意融入日常用品中，創作6款兼具美感與實用性的生活系文創小物，相關文創新品即日起在國台圖「台圖文創」實體及線上通路展售，歡迎各界品賞與收藏，一起支援台灣原創，為生活增添更多溫度與美感。

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