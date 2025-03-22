生命能藉複製戰勝死亡？ XR沉浸幻境體驗生死《之間》的存在

從複製羊到複製人，人類總期望能透過科技留住逝去的愛。（國家兩廳院、河床劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025台灣國際藝術節（TIFA）推出年度XR沉浸式劇場強檔新作《之間》（Blur），這部由歐、亞和北美的跨國際共製作品，由河床劇團歷經多時籌備，並與加拿大PHI工作室及希臘歐納西斯文化合作，融合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、AI演算、4D VIEWS、3D動畫、觸覺感知系統以及現場演員，引領觀眾進入一場如身歷其境的數位幻境。

《之間》透過強而有力的意象和聲音，以超現實的方式，在360度全景環境中詮釋人類在基因與複製技術面前的身份迷思與倫理挑戰。（張震洲攝，國家兩廳院、河床劇團提供 ）

兩廳院表示，《之間》的合作契機，源於2022年，河床劇團郭文泰導演（Craig Quintero）在威尼斯影展發表首部VR作品《遺留》，加拿大新媒體藝術中心 PHI Center 創辦人菲比・格林伯格（Phoebe Greenberg）觀賞後深受觸動，主動提出合作邀約，催生出本次為期3年的跨國共製。

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《之間》的創作靈感源自2篇新聞報導，包括2022年，加拿大發現一具保存完整的猛獁象木乃伊，美國某科技公司隨即表示有信心在數年內讓猛獁象「復活」。而好萊塢巨星芭芭拉・史翠珊則曾公開坦承，因不捨愛犬過世，決定以複製技術將其「留在身邊」。

《之間》融合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、AI演算、4D VIEWS、3D動畫、觸覺感知系統以及現場演員，突破了劇場與科技的界限。（國家兩廳院、河床劇團提供）

這些真實案例讓《之間》2位導演驚嘆：如果「我」能被複製，那「我」還是原來的我嗎？」從這個核心提問出發，《之間》即結合劇場敘事與高科技創作，試圖挑戰人對生死與自我本質的理解。

威尼斯影展沉浸式單元策展人米歇爾雷爾哈克（Michel Reilhac） 指出，《之間》將透過強而有力的意象和聲音，以神奇且超現實的方式，在360度全景環境中詮釋人類在基因與複製技術面前的身份迷思與倫理挑戰。台灣觀眾能搶先體驗，非常難得。

即日起至4月2日，在國家兩廳院實驗劇場世界首演，5月30日至6月7日在台中國家歌劇院排練室2演出。詳詢OPENTIX。

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